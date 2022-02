"Moc si toho ceníme, jsme strašně rádi, že jsme to zvládli. Pro nás je to obrovsky cenné vítězství," neskrýval po utkání nadšení Ondřej Lingr.

Jestli někdo čekal opatrnou defenzivní bitvu, musel být hodně zaskočen. Od úvodního hvizdu se oba celky s chutí pustily do útočení. A byli to Pražané, kdo byl v první půli nebezpečnější. V osmnácté minutě ukázal Sor, proč ho Slavia koupila. Elegantně se zbavil soupeře a tryskem uháněl na branku. Jen zakončení se mu nepovedlo. Vzápětí to zkoušel Holeš, ani nadvakrát ovšem neuspěl.

Když už to vypadalo, že do šaten se půjde za bezbrankového stavu, udeřili slávisté poprvé. Plavčiš napálil míč do tyče, od ní se odrazil k volnému Traorému a ten jej pohotově napálil do sítě.

Domácí se s tím nechtěli smířit a se zahájením druhého poločasu začali kousek. Blízko k vyrovnání byli v 54. minutě, dky Valenciovu dělovku zastavila tyč. O další čtyři minuty později už se ale turecký tým dočkal. Pelkas utekl obraně a tváří v tvář nedal Mandousovi šanci.

Zpět v Evropě. Slávisté jsou v Turecku, ovšem bez kouče

Remízový stav vydržel jen čtyři minuty a slávisté opět vedli. Obránce Szalai odkopl ve skluzu míč jen k Oscarovi a ten placírkou přehodil dobíhajícího gólmana.

A to ještě zdaleka nebylo vše. Uběhly další dvě minuty a parta v červenobílých dresech vedla o dva góly, to když proměnil sólový únik střelou k tyči střídající Lingr. "Snažil jsem se to dát na přední tyč. Gólman si asi myslel, že to dám kolem něho, ale já jsem měl myšlenku, že to dám na přední tyč. Yira to tam skvěle vybojoval a potom mi to posunul. Na zakončení se soustředím na tréninku, takže to pro mě byla jednoduchá situace," vyprávěl střelec.

Domácí hráči vrhli všechny síly do ofenzivy a v 84. minutě se dočkali snížení, když se za pomoci Olayinkovy teče prosadil Kadioglu. Víc už ale Fenerbahce nestihlo.

"Atmosféra byla v Turecku fantastická a doufám, že v Edenu příští týden bude lepší," dodal Lingr.

Oficiálně potvrzeno: Stanciu definitivně odchází z Edenu do Wu-Chanu

Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha 2:3 (0:1)

Branky: 58. Pelkas, 83. Kadioglu - 45. Traoré, 62. Oscar, 64. Lingr. Rozhodčí: Mariani - Bindoni, Tegoni (všichni It.). ŽK: Zajc, Szalai - Oscar.

Fenerbahce: Bayindir - Sangaré, Kim Min-če (46. Tisserand), Szalai, Kadioglu - Yandas (59. Tufan), Sosa - Osayi-Samuel, Zajc (75. Güler), Pelkas (88. Berisha) - Valencia (74. Dursun). Trenér: Kartal.

Slavia: Mandous - Schranz, Ousou, Kačaraba, Oscar (80. Tecl) - Holeš - Ševčík, Plavšič (46. Lingr), Traoré (75. Samek), Olayinka - Sor (86. Horský). Trenér: Köstl.