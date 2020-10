Někteří ho zbožňují, jiní ho mají za světového rekordmana v namyšlenosti, ale o fotbalovém umu tohoto rodáka z Malmö s balkánskými kořeny nelze pochybovat. Žádný sestřih nejúžasnějších gólů historie na YouTube se neobejde bez Zlatanových akrobatických kousků a cynických kliček.

A co je nejúžasnější: forma ho neopouští ani s blížící se čtyřicítkou. „Je to dokonalý profesionál. Mužstvu dává maximum, chce vyhrát vše, od tréninku po finálový zápas. Jeho talent, odhodlání a charakter přinášejí našemu mužstvu neskutečně mnoho. Je prostě mimořádný,“ řekl na adresu vytáhlého devětatřicetiletého útočníka Stefano Pioli, trenér AC Milán. Týmu, se kterým se dnes večer v Evropské lize utká Sparta.

Zraje jako víno

Slavný milánský velkoklub po pěti kolech vévodí Serii A a mistr Ibrahimović má na kontě šest gólů. Dva mače přitom musel vynechat kvůli nákaze koronavirem.

„Dva týdny jsem trčel doma, takže jsem měl hlad po gólech,“ svěřil se švédský veterán po návratu, který oslavil dvěma trefami do sítě Interu. V pondělí skóroval (opět dvakrát) proti AS Řím.

Ne, tenhle divoký chlapík nestárne. Spíš zraje jako víno, omamné, silné a plné protichůdných chutí…

Teď má proti Zlatanovi stanout zraněními a nemocemi rozklížená obrana Sparty. Jistě, pro většinu Letenských by šlo o životní zážitek, ale zároveň o fotbalovou maturitu a státnice v jednom.

Pauza si vybrala daň

„Bude fajn porovnat síly s jedním z nejlepších hráčů na světě. Vidět, jaké to je, když to umíte na té opravdu světové úrovni,“ řekl před odletem do Milána Matěj Hanousek.

Hned ale dodal: „Je otázka, jestli bude Zlatan hrát.“ To totiž vůbec není jisté, koronavirová pauza si vybrala daň i na Ibrahimovičově ocelové fyzičce. „Čas od času bude potřebovat odpočinek,“ přisvědčil trenér Pioli.

Není sporu o tom, že bez Zlatana je AC Milán citelně slabší. S Ibrahimovičem v sestavě zatím prohrál jen dvakrát. Od ledna, kdy se kanonýr vrátil ze zámoří na San Siro, vstřelil v 21 ligových duelech šestnáct branek.

Už se těšíte, sparťané?