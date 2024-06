Rychlý gól udal ráz utkání dvou blízkých rivalů, který rozhodoval o prvním místě v základní skupině C na mistrovství Evropy v malém fotbale. Vstřelili ho Slováci, kteří i přes české dobývaní vedení udrželi až do konce duelu a po vítězství 3:1 jdou do osmifinále v Sarajevu v lepší výchozí pozici.

Česká reprezentace (v červeném) podlehla na mistrovství Evropy 1:3 Slovensku. | Foto: EMF

Na český tým v úvodním duelu play-off čeká domácí lahůdka. Ve středu od půl deváté večer narazí na Bosnu a Hercegovinu, kterou požene naplněná hala Mirzy Delibašiće. Zápas v přímém přenosu vysílá stanice ČT sport. „Myslím, že nám proti Slovensku chybělo možná trochu štěstí i víc klidu v zakončení, ale nemáme se za co stydět. Když k tomu přistoupíme stejně, věřím, že osmifinále zvládneme,“ prohlásil český útočník Ondřej Paděra.

Slovensko, jemuž stačila k udržení první příčky ve skupině díky lepšímu skóre jen remíza, nakopl rychlý gól už ve čtvrté minutě, kdy se prosadil Filip Kis. V devatenácté minutě pak zvýšil Erik Jendrišek, účastník fotbalového mistrovství světa 2010 v Jihoafrické republice a vítěz německého poháru se Schalke 04.

Evropská elita malého fotbalu je v Sarajevu. Češi chtějí přerušit medailový půst

Vedení stačilo Slovákům jen bránit. „První dva góly nás trochu srazily, u obou jsem se bohužel nachomýtl. Musíme si to rozebrat, ale celý zápas jsme odjezdili na sto procent. Škoda že jsme ho neotočili. Slováci hlavně bránili, protože věděli, že nemusí vyhrát, že jim stačí remíza, tomu uzpůsobili taktiku. Těžko jsme se tam dostávali, když jsme se tam dostali, nebyli jsme v koncovce stoprocentní,“ litoval český obránce Vítězslav Hrubý.

Na druhou slovenskou branku ihned odpověděl mostecký forvard Denis Laňka, jenže Slovensko nadále drželo náskok, který si vypracovalo v úvodu. „Byli jsme připravení, že Slováci můžou zalézt a bránit výsledek, protože jsme museli vyhrát, zatímco oni ne,“ zopakoval pardubický zadák.

Český tým se v honbě za vyrovnáním pustil do power play v brance s Tomášem Jelínkem, který adresoval do vyložené pozice přihrávku Paděrovi, nejlepší střelec reprezentační historie však zakončil špatně. „Bylo to na konci zápasu, měli jsme to dobře nachystané a vyplaval jsem tam, Jelen mě dobře našel a z takové pozice musím jednoznačně dávat góly. Bohužel jsem balon netrefil dobře, zadrhl se mi pod nohou. Mohlo to být 2:2, sice by to neřešilo první místo ve skupině, ale mohli jsme aspoň remizovat,“ kál se blanenský kanonýr.

V nastavení pak přes celé hřiště nasměroval míč do prázdné české branky opět Jendrišek. „Hlavně jsme nechytli začátek, když pustíme Slováky do vedení 2:0, je to pak těžké, celý zápas doháníme. Podařilo se nám dát docela brzy kontaktní gól a myslím, že to byl z naší strany asi jeden z nejlepších výkonů, co jsme na šampionátu předvedli, bohužel nestačil k bodům,“ mrzelo Paděru.

Vítězný vstup do Eura. Čeští reprezentanti v malém fotbale porazili Španělsko

Ve středečním osmifinále tak od půl deváté večer narazí družina kouče Stanislava Bejdy na domácí Bosnu a Hercegovinu. „Doufám, že jsme si smůlu vybrali, teď už zapneme a přikloní se k nám i trochu štěstí. Kolikrát nám stačí pár centimetrů, aby nám to tam padlo, bohužel teď se k nám obrátilo zády,“ poznamenal Hrubý.