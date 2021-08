Luděk Pernica, kapitán fotbalové Plzně, po čtvrtečním kolapsu Viktorie v předkole Konferenční ligy na hřišti CSKA Sofia hlesl: „Je to špatné.“ Jak výstižná věta!

Netýká se ovšem pouze západočeské královny, jak ji titulují její fanoušci, ale také klubu v současnosti nejmocnějšího, pražské Slavie. Ta zkolabovala v odvetě předkola Evropské ligy s Legií Varšava. Ani jablonecký postup přes Žilinu nemůže zakrýt fakt, že český fotbal zažil černý den.

Pády Slavie a Plzně jsou zkrátka fiaskem, a to nezpochybnitelným. Nic na tom nemění ani výrok, jenž naťukal na Twitter Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie: „Jsem na mužstvo hrdý.“

Plzeň potřetí bez skupiny

Především pro Viktorii je to drsný zádrhel. Vždyť už potřetí v řadě bude chybět ve skupinové fázi evropských pohárů. Pro klub, jehož finanční možnosti klesají, jde o ránu do vazu.

„Je to pro nás ta nejhorší facka v nejdůležitějších zápase sezony. Vypili jsme si to až do dna,“ pronesl obránce Pernica.

Ano, Viktoria by si v Konferenční lize vydělala jistojistě více než 70 milionů korun. K tomu by mohla pobrat další finance na prémiích za jednotlivá utkání. Nyní je to fuč, což může mít na západočeskou firmu krutý dopad.

„Jsme všichni zklamaní, hráči, trenéři, vedení klubu, to je pochopitelné,“ soukal ze sebe trenér Michal Bílek. „Jaký dopad to bude mít na klub, to není otázka na mě, nevím,“ dodal.

Zcela jistě půjde o personální záležitosti. Vždyť už před pár dny prodal Viktoria svého nejlepšího křídelníka Adriela Ba Louau do Polska. Vyinkasuje nějakých 30 milionů. Výše sumy jasně značí, že klub není v nejlepší kondici. Dříve by za takové peníze rozhodně klíčového muže nepustil.

Takového zadáka Jakuba Brabce by se Viktoria ráda zbavila dlouhodobě, má vysoký plat. Zatím se jí to nedaří a nyní půjde o to, zda bude o něj či další borce zájem.

První změnou je tak páteční příchod záložníka Jana Sýkory. Bývalý český reprezentant bude do konce sezony hostovat z Lechu Poznaň.

Půjde Zima pryč?

Posuny v kádru se dají očekávat i u Slavie. U ní nejde o finanční ztrátu, protože prémie v Evropské i Konferenční lize jsou podobné, ale spíše o přebujelost soupisky.

„Měli jsme jasnou představu o kádru a o počtu hráčů už při bojích o Ligu mistrů, s kým budeme absolvovat celý podzim,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský po prohře ve Varšavě.

Podobně jako u Plzně tu však je otazník. Uspokojí někdo požadavky vedení z Edenu, které na své hvězdy nasadilo vysoké ceny? Těžko nyní někdo vytáhne patnáct milionů eur za gólmana Ondřeje Koláře, jehož nestálé výkony jsou všeobecně známé. Ani loňský objev Abdallah Sima není ve špičkové kondici.

Je proto možné, že dojde k překvapivému přesunu mladého zadáka Davida Zimy. Na něj se ptají mužstva z Itálie či Anglie. Především jeho rychlost, levá noha a věk dvacet let lákají.

Tak na koho to padne?