Dojednáno, hotovo! Filip Kaloč definitivně míří na půlroční hostování s opcí na přestup do Kaiserslauternu. Po tom, co se německý druholigový klub dohodl s ostravským Baníkem, odpojil se třiadvacetiletý záložník od týmu, úspěšně absolvoval v novém působišti zdravotní prohlídku a stane se tak jedenáctým Čechem, který bude v tradičním klubu hrát.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v zimní přípravě. | Video: David Hekele

Odchovanec Vítkovic od roku 2019, kdy debutoval v ligovém mužstvu Baníku, odehrál v české nejvyšší soutěží 106 zápasů. V posledních měsících ale bývalý kapitán reprezentace do 21 let ztratil ve středu zálohy své výsadní postavení, když ho přeskočil Jiří Boula i mladý Tomáš Rigo.

Které hráče by měl Hašek vyzkoušet? Pět adeptů na dres fotbalové reprezentace

„Tohle se ve fotbale stává, hrát může jen jedenáct hráčů. Stejně tak je pochopitelné, že hráč chce co nejvíce nastupovat. Projevil o něj zájem Kaiserslautern, což je nepochybně velmi zajímavá značka, i když se klub momentálně nachází ve druhé lize. Nakonec jsme se tedy domluvili, že Filipa uvolníme na hostování do konce sezony a pak se uvidí, co dále. Teď mu přejeme, ať se mu na novém angažmá daří,“ řekl pro klubový web šéf sportovního úseku Luděk Mikloško.

Boj o záchranu

„Filip Kaloč je silný záložník, dobře takticky trénovaný a ve své vlasti už ve svých mladých letech nasbíral mnoho zkušeností. Jsme rádi, že si vybral právě nás a doufáme, že naváže na úspěšnou tradici českých hráčů v Kaiserslauternu,“ přál si pro web německého klubu generální ředitel Thomas Hengen, který poukázal na fakt, že Kaloč bude jedenáctým Čechem působícím na Betzenbergu.

Před ním zde hráli Miroslav Kadlec, Pavel Kuka, Horst Siegl, Petr Kouba, Petr Gabriel, Vratislav Lokvenc, Jiří Bílek, Jan Morávek, Adam Hloušek a Jan Šimůnek.

Dodnes legendou. Austria lituje, že nemá Juna, boss chválí český fotbal

„Kaiserslautern je velmi tradiční klub a jsem rád, že mohu být jeho součástí. Doufám, že se mi na hřišti povede stejně, jako některým českým hráčům přede mnou. Nemůžu se dočkat, až se dostanu na hřiště a pomůžu týmu v dosažení sportovních cílů,“ uvedl k nové štaci na klubových stránkách i Filip Kaloč, který bude nosit dres s číslem 26.

Kaiserslautern na jaře čeká boj o záchranu. Aktuálně mu patří v tabulce druhé bundesligy patnáctá příčka.