Pohár pro vítěze Evropské konferenční ligy je v Praze! Na Náměstí Jana Palacha před Rudolfinem ho v úterý dopoledne vystavili předseda Fotbalové asociace České republiky Petr Fousek a bývalý reprezentant Tomáš Ujfaluši. Fanoušci se s trofejí, o níž se porvou West Ham a Fiorentina, můžou vyfotit v úterý a ve středu od 10 do 18 hodin. Praha je podle Fouskových slov na nápor fotbalových fandů připravená. „Jsme připravení, ať bude počet jakýkoliv,“ hlásí šéf českého fotbalu.

Trofej pro vítěze Evropské konferenční ligy zavítala před pražské Rudolfinum, kde se s ní můžou fanoušci vyfotit | Foto: Deník/Filip Ardon

Kromě hloučku novinářů a fotografů se v úterý dopoledne přišlo před pražské Rudolfinum podívat na vystavení trofeje i několik fanoušků West Hamu a Fiorentiny. Nejčastější jméno na zádech dresů anglického klubu? Souček. Český fotbal bude mít hráčské zastoupení v obou mužstvech, přesto předseda fotbalové asociace Petr Fousek neprozradil, komu bude držet palce.

„Předseda fotbalové asociace především fandí tomu, abychom finále organizačně zvládli. To je náš hlavní úkol. Jsme rádi, že máme v obou mužstvech své zástupce, hráče národního mužstva. Věřím, že se zápas povede, a ať vyhraje kdokoliv, rádi mu pověsíme na krk medaile,“ prohlásil.

Souček před finále v Edenu: Cesta za snem a vzpomínky na památnou děkovačku

To Tomáš Ujfaluši, který společně s Fouskem vynesl na podium pohár, má o svém favoritovi jasno. Sám totiž strávil v italské Fiorentině čtyři roky svého fotbalového života, a proto doufá, že na vítězství dosáhne Antonín Barák a jeho tým.

„Vzpomínky jsou pozitivní. Jen to, že jsem neměl šanci bojovat o pohár, bylo negativní. Jinak to byly úžasné čtyři roky. Ze středního obránce se ze mě stala alternace na pravou stranu, což hrálo velkou roli. Stále tam často jezdím, jednou dvakrát za rok se tam jedu podívat na zápas,“ vyprávěl někdejší reprezentační obránce.

Zdroj: Filip Ardon

Přestože od konce jeho působení v toskánském klubu uběhlo už patnáct let, fanoušci Fialek na něj nezapomněli a i na Náměstí Jana Palacha se neopomněli s vítězem Evropské ligy z roku 2010 vyfotit.

„Trošku jsem se změnil, už nemám dlouhé vlasy. Jednu dobu jsem neměl žádné, teď zase narostly. Lidé mě tam poznávají, ale je to jen díky sociálním sítím, kde jsou aktuální fotky, jak vypadám. Není to jako dřív, ale je to docela příjemné,“ popisoval Ujfaluši, který se chystá v úterý zavítat do kabiny svého bývalého klubu.

„Mám v plánu je navštívit. Jsou tam kustodi, kteří tam byli už za mé éry, i jeden kondiční trenér,“ prozradil pětačtyřicetiletý bývalý hráč, který očekává velký zájem o finále ze strany italských fanoušků.

Lístek na Součka za čtvrt milionu? Šílenství, proklínají fanoušci finále v Edenu

„Italů je tu strašně moc, někteří i dorazí. Bude tu tábor, kde se budou moct dívat ti, kteří se nedostanou na stadion. Věřím, že tu bude i hodně fanoušků Fiorentiny,“ přál by si Ujfaluši.

O přesných počtech fanoušků, kteří do Prahy dorazí, ale zatím pořadatelé nemají jasno. Už z úterní procházky centrem hlavního města ale bylo zřejmé, že West Ham bude mít v tomto ohledu pravděpodobně navrch.

Organizace běží podle plánu

„Počty se neustále mění. Jsme ale připravení, ať bude počet jakýkoliv. Pro fanoušky obou klubů máme připravené fanzóny se vším vybavením, které s tím souvisí, včetně možnosti sledování zápasu. Jsme připravení na cokoliv,“ vyhlásil Fousek, podle jehož slov běží organizace podle plánu.

„Jediné, co bych si přál, je poněkud lepší počasí. To ale zatím nemám ve své moci,“ pokrčil rameny a zdůraznil význam finále pro celý český fotbal.

Zdroj: Filip Ardon

„Pro Česko to znamená obrovský úspěch, je to fotbalový vrchol letošního roku a je to maximum, co jsme vzhledem k infrastruktuře mohli do této země přivézt z oblasti finále evropských pohárů. Je to propagace Prahy, je to propagace České republiky, českého fotbalu a české asociace. Je to famózní záležitost,“ těšilo Fouska, který si trofej pro vítěze mohl potěžkat v rukách.

„Je těžší, než jsem si myslel, ale je nádherná,“ prozradil.

Fanoušci se o tom můžou přesvědčit na vlastní oči před Rudolfinem v úterý i ve středu od 10 do 18 hodin. V den zápasu bude na Letenské pláni fungovat fanzóna pro příznivce West Hamu a na holešoviském Výstavišti pro fandy Fiorentiny. Samotné utkání odstartuje ve vršovické Fortuna Areně ve středu ve 21 hodin.