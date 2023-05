Praha se třese na velký fotbalový svátek. A také se chystá na nával anglických a italských rowdies. V české metropoli budou na nájezd fanoušků dobře připraveni.

Trofej pro vítěze Konfereční ligy už je v Praze. | Foto: FAČR / Štěpán Černý

Do Prahy dorazí 7. června na finále Evropské konferenční ligy desítky tisíc fanoušků West Hamu a Fiorentiny. A ne všichni se vejdou do Eden Areny.

Lístek na Součka za čtvrt milionu? Šílenství, proklínají fanoušci finále v Edenu

Hlavně zájem fanoušků United o lístky extrémně překračuje kapacitu stadionu Slavie, která navíc bude na finále snížena na 18 tisíc míst. Oba kluby dostaly jen zhruba pět tisíc vstupenek.

Očekává se, že Prahu vezmou útokem i fanoušci bez lístků. I proto vzniknou Fan Meeting Pointy, jeden pro tábor „Fialek“ na Výstavišti, druhý pro příznivce „Kladivářů“ na Letenské pláni.

Na bezpečnost bdí i Scotland Yard

Dorazit by mohlo až 25 tisíc návštěvníků bez vstupenky. S tím jsou spojeny obavy z nepokojů v ulicích, kterým by mělo zabránit podle britských médií 10 tisíc policistů. Na bezpečnosti se podílí i Scotland Yard.

„Je to absolutní vrchol letošního roku z pohledu českého fotbalu. Je to něco, o co jsme dlouho usilovali,“ řekl na dnešní tiskové konferenci šéf FAČR Petr Fousek. „Akce je propagací Prahy a celého Česka. Byl bych rád, kdybychom se zhostili pořadatelství tak, aby nám to otevřelo možnosti pro pořádání dalších akcí. To je jedním z klíčových bodů asociace.“

Souček: West Ham? Jsme zklamaní. Bramborový salát se se mnou táhne skoro doteď

Do Edenu se vrátí tři bývalí slávisté – Tomáš Souček a Vladimír Coufal v dresu West Hamu a Antonín Barák v barvách Fiorentiny. Oba kluby čekají na vítězství v některé z evropských soutěží od šedesátých let.

Přímý přenos finále z Edenu bude přenášet do celého světa zhruba 130 televizních stanic.