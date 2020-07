Dlouhých šest let trvá čekání fotbalové Sparty na vítěznou trofej. Vzpomenete si ještě na finále tuzemského poháru v roce 2014? Hrálo se v Edenu, proti sparťanům nastoupila Plzeň a o triumfu Pražanů rozhodl až dramatický penaltový rozstřel. Ze současného kádru byl na hřišti jen Bořek Dočkal. Mimochodem: Sparta tehdy slavila double.

Dnes je Sparta znovu ve finále. MOL Cup vyvrcholí večerní bitvou v Liberci a půjde opravdu o hodně. Nejen o čest a ukončení neúspěšné éry, ale také o pohárovou Evropu. Vždyť vítěz si zajistí účast ve třetím předkole Evropské ligy a za určitých okolností by dokonce mohl postoupit rovnou do základní skupiny.

Zdroj: Deník

„Naším cílem je vyhrát pohár a uděláme pro to maximum,“ hlásí sparťanský trenér Václav Kotal. Tomu se v uplynulých měsících podařilo stabilizovat rozháranou sestavu, vrátit rezivějící rudé mašině glanc i sebevědomí a se svými svěřenci díky tomu utkal osmizápasovou vítěznou šňůru. Vyústí to v pohárový triumf?

„Pro hodně z nás to bude první finále, pro mladé hráče úplná pecka,“ řekl teenager Adam Hložek, ofenzivní klenot Pražanů. „Dáme do toho všechno a pohár dovezeme na Letnou,“ slíbil fanouškům.

V lize Sparta neskončí lépe než třetí a proto je zisk trofeje v Liberci jedinou možnou náplastí na těžce zkoušenou sparťanskou hrdost.

Neoblíbený stadion

Faktem je, že Dočkalovi, Hložkovi a spol. se na severu Čech nehraje dobře. U Nisy zkrátka moc často nevítězí, z posledních devíti soutěžních mačů tam uspěli jedinkrát. Dnes večer ovšem budou mít na místě i podporu necelé tisícovky svých fanoušků. Před jedenácti dny na Letné navíc Liberec vcelku suverénně přehráli.

„Tentokrát to bude úplně jiné utkání, finále je specifické. Všichni máme v hlavě to, že chceme, aby pohár zůstal v Liberci,“ řekl asistent libereckého trenéra Pavel Medynský.

Vítězná série Kotalem probuzené Sparty skončila v neděli v Plzni, kde trenér poslal na trávník sestavu bez většiny hlavních opor a s několika mladíky. Důvod byl zřejmý: šetřit klíčové hráče pro dnešní finále. „Na utkání s Plzní musíme zapomenout a soustředit se na středu,“ řekl Kotal o „obětovaných“ ligových bodech.

A jak to je se zmíněným postupem do Evropské ligy? Dnešnímu vítězi připadne místo ve třetím předkole. Pokud však aktuální ročník EL vyhraje tým, který si zároveň z domácí soutěže zajistí účast v základní skupině, půjde místo něj vítěz českého poháru přímo do skupiny. Přerušená EL se má dohrávat v srpnu.