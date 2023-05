Fotbalisté Sparty vyhlíží pohárové finále proti Slavii, které odehrají už ve středu na domácí půdě. Přesto to nebude obvyklý zápas na Letné. Na tribuny se rovným dílem usadí jak fanoušci jednoho, tak druhého pražského klubu. Fotbalisté si to pak na trávníku rozdají o první trofej, která je letos ve hře. „Známe kabinu a známe hřiště, což je příjemné. Je to ale jiný zápas. Samozřejmě jsme ale rádi, že finále se hraje na Letné,“ hlásí před utkáním trenér Sparty Brian Priske.

Derby Sparta - Slavia | Foto: CPA

Našlapaný program jeho týmu ho nijak zásadně netrápí. „Máme to v kalendáři už dlouho, všichni vědí, že zítra je finále poháru. Dlouho jsme bojovali, abychom se tam dostali, takže musíme být připravení. Dnes jsme měli dobrý trénink a jsme připravení. Chceme získat pohár pro Spartu,“ vyhlásil Priske v úterý před novináři.

„Můžeme získat jednu ze dvou českých trofejí, navíc je to derby, takže ve hře je hodně. Vědí to všichni a teď je na nás, abychom se soustředili na fotbal a ne na emoce a to, co je ve hře. Máme velké ambice a uděláme všechno, abychom získali pohár,“ dodal.

Sparta půjde do finále MOL Cupu s psychickou vzpruhou v podobě nedělního vítězství v Liberci. V něm Letenští dlouho ztráceli, utkání ale v nastavení i díky dvěma penaltám otočili a zvítězili 3:1. Naopak Slavia v posledním kole jen remizovala s Hradcem Králové a pustila svého soka na první místo tabulky.

„Nevím, jestli je to pro nás nějaká výhoda, ale dá nám to velké povzbuzení. V Liberci jsme mohli hrát lépe, ale věděli jsme, že to bude těžký zápas, a na konci jsme ukázali dobré mentální nastavení. Jsme ve vítězné náladě, doufám, že to dokážeme využít. Musíme zůstat v klidu a hrát nejlépe, jak můžeme,“ prohlásil Priske, který bude opět sázet na svoje ověřené opory s kapitánem Ladislavem Krejčím v čele.

Momenty, které tvoří pouto ke klubu

Právě jeho zkušenosti bude moci dánský trenér využít. Přestože je českému reprezentantovi teprve 24 let, za sebou má už dvě finálové účasti.

„Pamatuju si obě finále. Jak to vítězné, tak to prohrané. Proto vím, co chci zažívat zítra. Nějaké připomenutí v kabině určitě bude. Nejvíc si pamatuju, co říkával Bořek, že tyhle momenty nejvíc tvoří pouto ke klubu a ke spoluhráčům. To je nejvíc. Tohle určitě budu zmiňovat a věřím, že k tomu přistoupíme dobře,“ nechal se slyšet kapitán Sparty.

Přestože on i Priske chtějí na pohár dosáhnout, ani jeden z nich nepřeceňuje jeho možný vliv na nadcházející boj o ligové prvenství v nadstavbě. „Bude to určité povzbuzení, ale je to boj na dvou frontách. Může to být jedině plus, ale cesta ke druhé trofeji je ještě dlouhá. Může se stát cokoliv. Bude o udržení koncentrace a uvědomění si cílů, které máme,“ řekl Krejčí.

„Vítězství trofeje je vždycky velkým povzbuzením. Bojovali jsme v hodně zápasech, abychom se tam dostali. Rozhodně to ale nerozhodne závěr soutěže. Nemůžeme ale popírat, že zvednutí poháru je velké povzbuzení,“ doplnil Priske.

Jeho svěřenci naposledy sehráli se Slavií na domácí půdě remízové utkání, ve kterém ale dvakrát dotahovali a na konečných 3:3 se dostali až díky vlastní brance soupeře. Přesto dánský lodivod žádnou speciální přípravu na soupeře nepřichystal.

„Sice jsme proti Slavii v první půli prohrávali 0:2, ale jinak jsme zápas kontrolovali dobře. Jen jsme udělali chyby v několika defenzivních aspektech. Jinak to od nás bylo slušné. Musíme hrát náš fotbal, přímočaře a kontrolovat míč v důležitých momentech. Víme, že to bude fyzický zápas, jak je v derby zvykem,“ prozradil.

„Oba týmy do toho jdou namotivované a s čistým štítem. Doufám, že to bude krásný zápas, na který se bude vzpomínat, a nebudou se řešit věci okolo. To by bylo nejhezčí,“ zakončil Krejčí.