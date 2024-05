Fotbalová Sparta má za sebou velké vítězství mimo hřiště. Valná hromada Fotbalové asociace České republiky schválila její návrh na vybudování nového stadionu v Praze na Strahově v místě současného Stadionu Evžena Rošického. Nový domov úřadujících mistrů ligy by měl být hotový nejpozději v roce 2035, zástupci klubu by ale chtěli celý proces co nejvíce uspíšit. Počítá se, že stavba bude stát 4,5 miliardy, téměř 1,8 miliardy pak vyplatí klub asociaci, která vlastní pozemky

Sparta porazila Mladou Boleslav a obhájila titul, Jan Kuchta nasázel čtyři góly. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

Fotbalová Sparta vybuduje svůj nový stadion na pozemcích fotbalové asociace, které bude následujících 30 let platit každý rok takzvaný roční stavební plat, který činí 32 189 300 korun. Za třicet let dohromady to dělá 965 679 000 korun, k čemuž se připočte ještě vstupní poplatek za exkluzivitu. Ten činí dalších 95 milionů korun.

Sparta by tedy celkově měla zaplatit fotbalové asociaci přes 1,2 miliardy, v nabídce se ale rovnou počítá s inflací, takže reálná částka by měla překročit hranici 1,7 miliardy korun (1 784 000 000). Zaplacené peníze se přitom poníží o částku z pronájmu stadionu pro reprezentaci. Počítá se, že český výběr by na Strahově hrál alespoň tři zápasy ročně.

Co za to Sparta získá? Nový stadion pro 35 tisíc diváků, který navíc za třicet let bude kompletně ve vlastnictví klubu i s pozemky.

Ještě než se začne stavět, čeká ale na klub z hlavního města hodně práce. „Máme podporu magistrátu i Prahy 6. Obě instituce říkají, že na Strahově nelze stavět nic jiného než sportoviště. Cílem je urbanistické řešení celého místa včetně studentských kolejí. Budeme muset intenzivně pracovat na urbanistické studii, což zabere čas,“ uvedl na valné hromadě místopředseda představenstva Sparty František Čupr.

Urbanistické řešení by podle předpokladů mohlo trvat až dva roky, řešit se bude i doprava na pražský kopec, kam momentálně zajíždí jen několik autobusů. Potom už budou klubu zbývat jen tři roky na to, aby získal potřebná stavební povolení. „Těch pět let na stavební povolení je poměrně krátká doba. Byli bychom rádi, kdyby to vyšlo,“ doplnil Čupr.

Podle momentálního plánu by tedy Sparta měla mít všechna potřebná razítka ve druhém kvartálu roku 2030, kdy také začne platit roční stavební plat. Samotné vybudování stadionu, který bude největší v Česku, by pak mělo zabrat dalších pět let. Předpokládané dokončení a otevření nového sparťanského svatostánku je plánované na druhý kvartál roku 2035.

„Chtěli bychom být co nejkratší. Bavíme se asi o 4,5 miliardách korun z našich peněz na výstavbu stadionu. Jsme rádi, že se nám podnikatelsky daří a můžeme si dovolit takovou investici,“ prohlásil Čupr.

„Naším cílem je odehrát první utkání na novém stadionu dříve než v avizovaném roce 2035,“ uvedl na svém účtu na sociální síti X generální ředitel klubu Tomáš Křivda.

Mistři z posledních dvou sezon po dlouhých letech opustí Letnou a přesunou se hned vedle svého tréninkového centra, zároveň navýší kapacitu pro fanoušky a vytvoří i perfektní zázemí pro reprezentační tým. Jak bude stadion vypadat, zatím není jasné, na první návrhy si fanoušci budou muset počkat až do chvíle, kdy bude hotová urbanistická studie.

Známá je zatím jen kapacita 35 tisíc diváků. Obdobnou kapacitu jako chystaný stadion mají například domovské stánky anglického West Hamu, španělské Málagy nebo francouzského Saint-Étienne a Toulouse.

Kapacita stadionu na Letné je oproti chystanému projektu takřka poloviční – konkrétně aréna pojme 18 349 lidí. Dosud největším stadionem v české nejvyšší soutěži je pražský Eden, kde hraje své zápasy Slavia. Tam se vejde necelých 20 tisícovek fanoušků.

Nový největší fotbalový stánek vyroste na místě současného Stadionu Evžena Rošického. Ten je v havarijním stavu a od minulého roku už neslouží ani pro tréninky reprezentací. Sparta se do soutěže o jeho budoucí využití přihlásila jako jediná. Výkonný výbor přijal nabídku téměř jednomyslně.