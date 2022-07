Trochu (neveselých) čísel na úvod. Alex Král v uplynulé sezoně nastoupil přesně v šesti zápasech v ruské lize, z toho třikrát v základní sestavě. Po přesunu na hostování ze Spartaku Moskva do londýnského West Hamu dostal v Premier League přesně jednu (slovy jednu) minutu, do pěti duelů naskočil v dalších soutěžích.

A česká reprezentace? Dva přáteláky, celkem 119 minut. Toť vše.

Na čtyřiadvacetiletého záložníka, který donedávna platil za jeden z nejblyštivějších talentů českého fotbalu, a jenž právě přichází do klíčové fáze kariéry, je to docela bída. Hlavně hostovačka nad Temží, kde se měl Král po boku někdejších par-ťáků ze Slavie Tomáše Součka a Vladimíra Coufala odrazit mezi evropskou elitu, skončila průšvihem. A to je ještě docela mírný výraz…

Anglie, země nezaslíbená

„Jeden z nejhorších příchodů, které West Ham kdy udělal,“ napsal o kudrnatém Čechovi fanouškovský web Hammers News. Docela výstižná slova.

Nedávno se tento brněnský odchovanec sice oženil, další důvody k radosti se však hledají těžko. Ať už to bylo vinou zranění, rozpačitých výkonů při ojedinělých pobytech na hřišti či nedůvěrou ze strany trenéra Davida Moyese, pro Krále šlo víceméně o ztracený rok.

„Všichni jsme věřili, že Alex bude v Anglii víc hrát, ale na druhou stranu alespoň denně trénoval s hráči, kteří skončili na sedmém místě v nejlepší soutěži světa,“ snažil se hledat pozitiva reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Na Královi by do budoucna rád stavěl, vzhledem k okolnostem ho však nakonec také přestal (alespoň prozatím) zvát do nároďáku. I tržní hodnota hráče, za kterého Slavia před třemi lety inkasovala přes 300 milionů korun, klesla podle serveru Transfermarkt asi o třicet procent.

I Schalke ví, co je to propad

Oficiálně je Král stále hráčem moskevského Spartaku, návrat do Ruska by však byl za současných okolností šílenstvím. A protože bylo dopředu jasné, že West Ham na zklamání roku opci neuplatní, spekulovalo se, kam asi defenzivní záložník zamíří. Mluvilo se například o Turecku, ale také o Německu. A právě tamní Bundesliga by nakonec skutečně měla být soutěží, v níž povadlý talent pookřeje a konečně předvede, co v něm doutná.

„Mělo to být překvapení, ale je pravda, že usilujeme o jeho příchod. Zbývá doladit jen některé detaily,“ uvedl včera nováček německé ligy Schalke 04. Král už měl v Gelsenkirchenu projít zdravotní prohlídkou a následně vyrazit za týmem na soustředění.

Schalke je tradičním německým klubem se značnou fanouškovskou základnou a přenádhernou Veltins Arenou, který má za sebou několik velmi turbulentních let. Ještě v roce 2018 skončili borci v modrém na druhém místě za Bayernem, loni ale přišel ostudný sestup do druhé ligy (vyšperkovaný neuvěřitelným orlojem pětice trenérů a tria sportovních ředitelů). V ní se tým z hornického města naštěstí dlouho neohřál a letos z prvního místa slavil návrat na vrchol.

Podaří se podobný velkolepý návrat na vrcholnou scénu i samotnému Královi? Bundesliga by mu měla poskytnout ideální jeviště. A zbytek už je na něm.