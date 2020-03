"Je to od UEFA očekávané rozhodnutí. Jinak v této situaci ani rozhodnout nešlo. Samozřejmě s tím souhlasím. Dneska je fotbal na druhé koleji, jednoznačnou prioritou je zdraví všech okolo nás," řekl Šilhavý v nahrávce pro média od FAČR.

"Vnímáme to tak asi všichni. S tímhle (odložením) si lehce poradíme. Respektujeme toto rozhodnutí a podle toho se zařídíme," dodal Šilhavý, jehož svěřenci se původně měli představit na Euru v červnu letošního roku. V základní skupině je čekají Chorvatsko, Anglie a jeden ze čtyř vítězů play off podle Ligy národů.

Kouč je v telefonickém kontaktu s hráči, především s těmi, kteří působí v nákazou nejvíce zasažené evropské zemi Itálii. "Samozřejmě s hráči komunikuji. Zrovna včera jsem mluvil s kluky, co jsou v Itálii. Vyjádřil jsem jim podporu. Mají to složitější, než je to u nás. Všichni se k tomu upínají, bavili jsme se víceméně jen o tom, co nás teď přepadlo. O fotbale jsme ani moc nemluvili," řekl Šilhavý.

"Pro všechny je to nová věc, co teď zažíváme, tu krizovou situaci. Věřím tomu, že když budeme stejně jako ve fotbale držet všichni pohromadě i ve společnosti, budeme zodpovědní a disciplinovaní, tak to brzy zvládneme," dodal Šilhavý.

Jeho svěřenci se měli koncem března představit v USA ve dvou přípravných zápasech s Mexikem a Hondurasem. UEFA celý březnový termín přesunula zatím na červen a červnový program se má odehrát v náhradním termínu v listopadu. Na začátku září má odstartovat druhý ročník Ligy národů, která nahrazuje přípravná utkání a nabízí dodatečnou šanci kvalifikovat se na velké turnaje.



Odložení ME? Nejlepší varianta

Čeští fotbaloví reprezentanti považují odložení letního evropského šampionátu o rok kvůli pandemii nového typu koronaviru za nejlepší z možných variant. Je jim jasné, že v současné kritické situaci, kdy jde o zdraví a lidské životy, není pro vrcholový sport místo.

"UEFA rozhodla v danou chvíli nejrozumněji, jak mohla. Žádné náhradní řešení samozřejmě není ideální, ale v ideálním světě se nyní jednoduše nenacházíme. Máme před sebou jiné a důležitější výzvy než fotbal," uvedl kapitán reprezentace a Sparty Praha Bořek Dočkal v tiskové zprávě agentury Sport Invest, kterého ho zastupuje.

"Je to z mého úhlu pohledu jediné logické řešení vzhledem k aktuální situaci ve světě i ve sportu. Fotbal je až daleko vzadu na seznamu priorit a úkolů, které teď před sebou všichni máme," doplnil brankář Tomáš Koubek.

Poté, co většina vlád přijala řadu přísných opatření proti šíření nákazy včetně omezení či zákazu volného pohybu, bylo prakticky jasné, že se Euro v původním termínu od 12. června do 12. července neodehraje.

Buďte ohleduplní ke svému okolí



"Tohle rozhodnutí vnímám z možných alternativ jako nejlepší. Všichni by si přáli, abychom tuto situaci vůbec nemuseli řešit, ale realita je, jaká je," konstatoval obránce Pavel Kadeřábek.

"Zdraví je přednější než sport, v Německu už je liga také od posledního víkendu přerušena. Pevně doufám, že se vše brzy podaří zvládnout a pak přijde čas taky na fotbal," doplnil hráč Hoffenheimu.

Prakticky všichni fotbalisté po celé Evropě se nyní připravují v domácím režimu individuálně. "Samozřejmě se těším na tradiční tréninkový rytmus a hlavně pak na zápasy před fanoušky, proto koneckonců všichni fotbal hrajeme. Ale sport přijde na řadu teprve v momentě, kdy se život vrátí do normálních kolejí. A k tomu musí svou ohleduplností a chováním přispět každý z nás," podotkl Dočkal, který se na jaře vrátil po vleklém zranění a za reprezentaci nehrál od předloňského listopadu.

"Budu samozřejmě strašně rád, pokud se fotbal na všech úrovních znovu rozběhne. Bude to totiž znamení toho, že se svět vrátil do normálu. Do té doby je třeba respektovat pokyny a být obezřetní a ohleduplní ke svému okolí," dodal Koubek, jenž působí v německém Augsburgu.