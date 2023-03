Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý se před úvodními dvěma zápasy kvalifikace na EURO 2024 rozhodl dát šanci hned šesti nováčkům. Z jednadvacítky nominoval Martina Vitíka, Davida a Matěje Juráskovi a Tomáše Čvančaru. Dalšími novými tvářemi v národním týmu jsou David Douděra a Lukáš Sadílek. „Začíná nová kvalifikace, koukáme dopředu, nekoukáme, co bylo,“ komentoval nominaci Šilhavý.

Tomáš Čvančara. | Foto: Deník/Petr Pelíšek

„Chtěli bychom vstoupit do kvalifikace úspěšně, proto tahle nominace. Hráči z jednadvacítky i další dva nováčci Douděra a Sadílek jsou tam především kvůli výkonům, které předvádějí. Nakonec jsme se rozhodli je nominovat. Máme nějaké zraněné hráče, někdo nemá potřebnou formu, takže jsme se rozhodli je tam zařadit. Bude jenom na nich, jestli se tady udrží a budou pokračovat s námi,“ dodal na konto nováčků.

Ve výběru pro utkání proti Polsku a Moldavsku nechybí ale ani osvědčená jména jako Tomášové Souček a Vaclík, Jakub Brabec nebo Antonín Barák. Nominace se dočkali i Vladimír Coufal a Patrik Schick, přestože oba nejsou zdravotně úplně v pořádku. I proto čítá nominace nezvykle rovnou pětadvacet jmen.

„S oběma komunikujeme, je tu nebezpečí, že se nedají úplně dohromady. Proto širší nominace. Patrik mi říkal, že není úplně stoprocentní, ale rád by přijel. Vláďa už naposledy, když jsme s ním mluvili, trénoval plné dávky. Oba dělají maximum pro to, aby byli reprezentaci k dispozici,“ prozradil reprezentační lodivod.

Mezi náhradníky je Řezníček

Oproti posledním srazům národního týmu nemusel trenér řešit větší množství omluvenek a zejména v útoku má z čeho vybírat. Vsadí na aktuální skvělou souhru Jana Kuchty s Tomášem Čvančarou ze Sparty?

„Zvažujeme to. Vidíme to a jsme rádi, že se jim takhle daří. Je radost se na jejich spolupráci dívat. Je to jenom dobře. Uvidíme, jestli to přizpůsobíme rozestavením a způsobem hry. Je možné, že můžou naskočit,“ nastínil Šilhavý, který mezi náhradníky zařadil i nejlepšího střelce FORTUNA:LIGY Jakuba Řezníčka z Brna.

„Mezi náhradníky jsou další jména. Je to příjemné zjištění,“ komentoval s úsměvem Šilhavý.

Jeho svěřenci vstoupí do kvalifikace o nadcházející EURO už v pátek 24. března domácím soubojem proti Polsku. V pondělí 27. března se pak představí na půdě Moldavska v Kišiněvě.

„Polsko je favorit naší skupiny. Očekáváme těžkého soupeře. Je navíc vyprodáno, takže to pro všechny musí být velká motivace předvést se. Ať nastoupí kdokoliv, tým musí fungovat. Tímto způsobem jsme byli úspěšní v minulosti,“ zakončil reprezentační kouč.

Nominace reprezentace

Brankáři: Jiří Pavlenka, Jindřich Staněk, Tomáš Vaclík.

Obránci: Jakub Brabec, Vladimír Coufal, David Douděra, Tomáš Holeš, Václav Jemelka, David Jurásek, Ladislav Krejčí ml., Martin Vitík, Jaroslav Zelený.

Záložníci: Antonín Barák, Václav Černý, Matěj Jurásek, Alex Král, Ondřej Lingr, Lukáš Sadílek, Tomáš Souček, Petr Ševčík.

Útočníci: Tomáš Čvančara, Adam Hložek, Mojmír Chytil, Jan Kuchta, Patrik Schick.