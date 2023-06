Tým bez hvězd. Motivace ale Lvíčatům nechybí. Cíl? Postup na úkor favorita

Minule nepřekročili práh základní skupiny a ani letos nemají bůhvíjaké vyhlídky. Fotbalová Lvíčata se na „malém“ Euru pokusí o velký zázrak – postoupit do vyřazovací fáze. Pokud by to Češi dokázali, stalo by se tak na úkor Anglie, nebo obhájců titulu z Německa. A to by byla pořádná senzace.

