/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ První úspěšný krok v kvalifikaci na EURO 2024 má česká fotbalová reprezentace za sebou, už v pondělí ale bude bojovat o další důležité body v Moldavsku. Oproti prvnímu utkání s Polskem však bude tentokrát národní tým v pozici jasného favorita. „I tak ale nesmíme nic podcenit. Cítím však z týmu, že je připravený a bude to jako s Polskem,“ nechal se den před utkáním slyšet trenér Jaroslav Šilhavý.

„Cenným výsledkem s Polskem jsme získali výhodnější pozici ve skupině. Pořád bych to ale nechal tak, jak to bylo, když Polsko vstupovalo do skupiny jako favorit. Do konce zbývá ještě hodně zápasů. Naše vítězství ale samozřejmě má cenu,“ ohlédl se český lodivod za prvním kvalifikačním utkáním, ve kterém reprezentace v Edenu porazila Polsko 3:1.

„První vítězství pro nás bylo ohromně důležité a cítím, že s ním máme větší šanci jít dál. Věděli jsme, že to je nejtěžší soupeř ve skupině. Pořád nás ale čeká sedm zápasů, takže chceme navázat na první zápas a přidat další vítězství. Celý tým musím pochválit za to, jak jsme do toho vstoupili. Viděl jsem obrovskou sílu týmu,“ dodal kapitán mužstva Tomáš Souček.

Oba členové reprezentace si ale dobře uvědomují, že proti Moldavsku čeká český výběr naprosto odlišný zápas. Národní tým bude rázem v pozici jasného favorita, který může jedině ztratit.

„Čeká nás další těžký zápas. Hrajeme venku a chceme vyhrát. Víme, že pro to musíme udělat maximum. Viděli jsme video a viděli jsme, že hráči soupeře mají dobrý přístup a dobré schopnosti. Musíme hrát na maximum tak, jako proti Polsku,“ má jasno Souček.

„Víme, že to bude jiný zápas. Viděli jsme pár videí ze zápasů, jak Moldavsko hraje. Chceme být víc na balónu, vytvářet si šance a hlavně je pak přetavit v gól. To je základ. Určitě chceme být aktivní a vytvořit si co nejvíce šancí,“ dodal.

Sestavu den před zápsem neznají ani hráči

Po skvělé reklamě na dravé české mládí v sestavě národního týmu pochopitelně všechny fanoušky zajímá, v jaké sestavě vyběhne reprezentace do utkání v Moldavsku. Dva nováčci dostali v předchozím zápase šanci v základu, třetí je doplnil v průběhu utkání a tři další na šanci teprve čekají. Trenér Šilhavý ale v tomto směru nebyl sdílný.

„Nechci říkat sestavu dopředu, nevědí ji ještě ani hráči. Všichni jsou ale po zdravotní stránce k dispozici. Pokud se nestane něco na tréninku nebo přes noc, tak můžu počítat s celou nominací,“ prozradil.

Sám Šilhavý má přitom s kvalifikačním zápasem v Kišiněvě vlastní zkušenost. V říjnu 2002 zde coby asistent trenéra Karla Brücknera sledoval vítězství Česka 2:0 nad domácím výběrem.

„Byla to krátká návštěva večer a druhý den zápas. Bylo špatné počasí a zima, bylo to nepříjemné. Byly tam velké louže, kombinace nešla, takže se to překopávalo. Vyhráli jsme, ale jednoduché to nebylo. Soupeř byl houževnatý,“ zavzpomínal český kouč na svoji první zkušenost s Moldavskem.

To vstoupilo do kvalifikace domácí remízou 1:1 s Faerskými ostrovy, přestože podle předzápasových kurzů bylo mírným favoritem. Hosté odskočili do vedení ve 27. minutě a za domácí srovnal až tři minuty před koncem základní hrací doby z penalty Ion Nicolaescu.

„Rozdělil bych to na poločasy. V prvním byly Faerské ostrovy lepším týmem a daly gól. Ve druhém měli velkou převahu domácí. Nakonec to vyústilo ve vyrovnávací gól. Moldavsko si ale zasloužilo dát více gólů, protože ve druhém poločase mělo víc šancí,“ ohlédl se za prvním utkáním soupeře Šilhavý.

„Reprezentace Moldavska má řadu šikovných hráčů zejména směrem dopředu. Určitě je nepodceníme. Chceme potvrdit vítězství nad Polskem a navázat na výkon i výsledek z prvního zápasu,“ zakončil kouč národního týmu.