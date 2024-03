Pohárové derby mezi Slavií a Spartou přineslo velký obrat letenských fotbalistů, ale také emoce, které vyvolala situace z prodloužení. To když sparťan Adam Karabec rozhodl o postupu hostí proměněnou penaltou, jež byla nařízena po ruce Tomáše Vlčka. A podle bývalého mezinárodního rozhodčího Jiřího Ulricha se žádná penalta kopat neměla.

MOL Cup, čtvrtfinále: Slavia - Sparta. | Foto: CPA

Jedna situace, řada pohledů. Na sparťanské straně pochopitelně panovala radost, na té slávistické už méně. „Opakovaně jsme prohráli derby z penalty, ještě z takovéhle. Je to pro nás těžký,“ přiznal trenér Slavie Jindřich Trpišovský po prohraném derby.

„Je to zásluha rozhodčího, že se hrál fotbal. Rozdal žluté karty a získal si respekt. Pískal fantasticky, zvládl to,“ chválil naopak sudího po zápase bývalý reprezentant Jan Koller.

Poněkud jinak než někdejší kanonýr viděl výkon Karla Roučka bývalý mezinárodní rozhodčí a delegát UEFA Jiří Ulrich. Jak uvedl pro web Livesport.cz, považuje sedmadvacetiletého sudího za talentovaného a chválil, že do jisté míry a doby derby zvládal. Pozastavil se ale zejména nad zmíněnou penaltou.

„To hezké utkání tím pohřbil. Podle mě pokutový kop nebyl a neměl být. Tohle by se nemělo pískat, protože tam nebyl ani jeden aspekt, proč by se taková ruka měla posuzovat jako nedovolená,“ nabídl svůj pohled na věc.

Rozhodčí nevyhořel

Ohradil se i proti pravidlům. „V tomto případě podle mě byla uplatněna špatná aplikace pravidla. Karabec ho trefil z poměrně blízké vzdálenosti a Vlček měl ruku v přirozené poloze – nešel s ní proti míči, ale naopak se otáčel, aby s ní uhýbal. A během toho manévru ho míč trefil do ruky. Proč bychom měli posuzovat takovou ruku jako nedovolenou?“ ptal se odborník.

Nemyslí si ale, že by rozhodčí Rouček derby nezvádl. "On nevyhořel. Bylo to znát i na tom, že mužstva v poklidu odešla ze hřiště a nebyly tam projevy nesouhlasu. Nicméně ještě není na té úrovni, aby takové zápasy pískal opakovaně. Má všechno ještě před sebou a postupně k tomu dozraje. Bohužel doplácíme na to, že nemáme jiné rozhodčí," poukázal na to, že českému fotbalu chybí kvalitní a zkušení rozhodčí.

A co míní o Ondřeji Pechancovi, kterému bylo svěřené nedělní ligové derby? „Šanci dostává správně. Ondra nikdy nepatřil mezi rozhodcovské hvězdy, které na sebe poutaly pozornost, spíš se jedná o spolehlivého sudího. Z tohohle pohledu je to rozumná volba. Přál bych mu, aby se mu to povedlo a užil si to, protože je to slušný a skromný člověk,“ tvrdá o sedmatřicetiletém arbitrovi.