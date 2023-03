/ROZHOVOR/ Ženský fotbal zažije v neděli svátek. Derby Sparta - Slavia, která zpravidla rozhoduje o držiteli mistrovského titulu, se poprvé ve své historii odehraje na slavném letenském stadionu, výkop je plánovaný na 14. hodinu. „Sešívané" povede do boje jako kouč Karel Piták, 43letý odchovanec Hradce Králové, který v dresu Slavie zažil nejedno derby. Žádné ale nebylo vítězné, což by sympatický kouč chtěl změnit.

Jak se vlastně seběhlo, že jste se stal trenérem ženského týmu Slavie?

U dorostu mi končila smlouva. Nabídli mi prodloužení, ale do toho se ozvaly holky. Jelikož jsem byl u kluků dlouho, tak jsem jejich výzvu přijal. Jsem za to moc rád, jsem u holek velmi spokojený.

Muselo to pro vás být velká změna. Je to výzva?

Je to jiné… Ale musím říct, že hned od začátku jsme si s holkami lidsky sedli. O to pak to bylo jednodušší. Navíc jsme postoupili do Ligy mistryň. Šlapalo to od začátku.

Ale přeci jen mají holky svá specifika…

To je pravda. Můžou mít jiné nálady, to se samozřejmě dá chápat. Jiné rozdíly ale nejsou. Musím říct, že holky jsou strašně pracovité. Nic nevypustí. Jsem z nich nadšený.

Nyní vás čeká derby se Spartou. Jak tyhle zápasy berete? Je Sparta nepřítelem?

Sparta je pro nás největší soupeř. Každý rok hrají tyto týmy o titul, jinak tomu není ani letos. Strašně se těšíme. Jsme rádi, že se to bude hrát na Letné, kde se čeká hodně lidí, skvělá atmosféra. Doufáme, že to zvládneme.

Jak vy osobně berete rivalitu? Několik derby jste zažil jako hráč, tak máte jiný pohled?

Já to pořád beru jako ten největší zápas. Jako hráč jsem žádné ligové derby nevyhrál, jako trenér jsem zase žádné neprohrál. Doufám, že to tak vydrží.

Cítíte v kabině, že se blíží tenhle velký zápas.

Určitě, už se holky o tom baví. Máme tu pár holek, které ve Spartě byly, tak ty mají velkou motivaci. Pro každého je to zkrátka hodně prestižní. Ale jak to detailně v kabině vypadá, to nevím, nechodím tam. (smích)

Musíte klepat, když do ní chcete?

Máme asistentku Blanku Pěničkovou, která je naší spojkou. Ale určitě nechodím do kabiny, pokud holky nejsou připravené na to, že přijdu. (úsměv)

Trénujete a hrajete na hřišti v Horních Měcholupech. Jaké máte podmínky?

Tréninkové podmínky jsou skvělé, hřiště je nádherné. Chodí za námi věrní fanoušci, ale určitě bychom si dovedli představit vyšší návštěvy. Holky by si to zasloužily.

Už jste zmiňoval, že na Letné se čeká hodně lidí. Taková návštěva může holky vybláznit, že?

Já doufám, že ano, že je vyblázní. Hráli jsme Ligu mistryň, na kterou chodilo hodně diváků. Ty zápasy pak mají jinou šťávu.