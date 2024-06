Na blížícím se mistrovství Evropy měl být jednou z opor fotbalové reprezentace a měl se ukázat i potenciálním zájemcům z nejlepších evropských soutěží. Po nehodě na tříkolce ale čeká Michala Sadílka dlouhá rekonvalescence a EURO jen v roli diváka. Pětadvacetiletý záložník, který v jednom z posledních přátelských zápasů navlékl i kapitánskou pásku, se nyní na sociální síti k incidentu z rakouského soustředění vyjádřil.

Michal Sadílek v souboji se švédským záložníkem Albinem Ekdalem. | Foto: Foto: ČTK / ZUMA / Jesper Zerman

„Udělal jsem chybu, kterou už nevrátím. Oslabil jsem tým a připravil se o velký turnaj. Potrestal jsem se sám. Děkuji všem, kteří mi pomáhají, především moje rodina a nejbližší,“ napsal Sadílek na sociální síti X k fotce, na níž se o berlích loučí se sparťanským kapitánem Ladislavem Krejčím.

„Cítím taky velkou podporu od kluků z repre a realizačního týmu. Dojali mě tím, že před zápasem se Severní Makedonií vzali na focení můj dres. Těším se zpátky na hřiště. Teď budu týmu držet palce na EURO,“ doplnil záložník nizozemského Twente.

V průběhu reprezentačního soustředění v Rakousku si ve vlastním volnu vyrazil se spoluhráči Ladislavem Krejčím a Davidem Juráskem na vyjížďku na tříkolkách. Ta se mu stala osudnou. Sadílek měl nehodu, poranil se v oblasti bérce a skončil se čtyřiceti vnějšími a pětadvaceti vnitřními stehy.

Reprezentace nejprve informovala o zranění na kole – hráči se totiž v rámci soustředění přesouvali na tréninky z hotelu právě tímto způsobem. Když ale v médiích vše prasklo, musela s pravdou vyjít na povrch.

„Komunikace byla naše chyba. Ve chvíli, kdy jsme měli náročný den, tak jsme večer řešili, jestli se může vrátit, nebo nemůže. Rozhodovalo se, jestli by to stihl aspoň na druhý zápas. Čekali jsme do poslední chvíle a udělali jsme to blbě. Sorry,“ omlouval se po posledním přípravném utkání trenér reprezentace Ivan Hašek.

„Zakazovat hráčům věci, které jsou dovolené dětem od deseti let… Nepřijde mi to jako taková tragédie. To, co se stalo, se mohlo stát kdekoliv. Je to smůla. Že bychom hráče posílali domů za to, že šli na volnočasovou aktivitu, tak jsme vůbec neuvažovali. Teď už si ale budeme dávat bacha i na tyhle věci,“ doplnil.

Fanoušci přejí brzké uzdravení

Reprezentace i Sadílek to od lidí na internetu schytali, jak se ale ukazuje pod vyjádřením zraněného hráče, fanoušci mu vyjadřují spíše podporu. „Hlavně, ať jsi brzo v pořádku. Stalo se, co už. Držím palce a rychlou rekonvalescenci přeju,“ napsala jedna z uživatelek sociální sítě X a v podobném duchu se nesly i další komentáře.

„Stane se. Věřím, že si vše vynahradíte na MS. Přeji hlavně brzké uzdravení, Michale,“ přidává se další z diskutujících. „Kéž by vás zastoupil brácha, aby ten nápis na dresu byl na hřišti i na Euru! Ať jsou kolena zase brzo od trávy,“ připojil se další fanoušek a nezapomněl připomenout, že Sadílkův starší bratr Lukáš figuruje mezi náhradníky.

Realizační tým se ale zatím nerozhodl, zda někoho povolá místo zraněného hráče a kdo konkrétně to případně bude. „Ještě musíme zčekovat zdravotní stav po zápase s Makedonií, protože to nebyl jednoduchý zápas a nějaká nakopnutí tam byla, takže o tom budeme teprve informovat, až se definitivně rozhodneme,“ prohlásil Hašek po pondělním přátelském duelu.

První zápas v rámci mistrovství Evropy odehrají Češi v úterý 18. června od 21 hodin proti Portugalsku. Ve skupině pak vyzvou ještě Gruzii a Turecko.