Česko zná šestadvacítku hráčů, kteří zahájí přípravu před mistrovstvím Evropy a s největší pravděpodobností by měli reprezentovat i na samotném Euru. Proč byli „omilostněni“ dva ze tří hříšníků z klubu Belmondo, jaký program nyní reprezentaci čeká a jakým způsobem realizační tým analyzuje hru skupinových soupeřů? Na tyto i další otázky odpovídali na tiskové konferenci kouč Ivan Hašek, předseda FAČR Petr Fousek a technický ředitel FAČR Erich Brabec.

Přípravné fotbalové utkání: Česká republika - Kuvajt, 11. listopadu 2021 v Olomouci. Jan Kuchta z ČR. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jaký je program reprezentace před startem Eura?

„2. června odletíme do Salzburgu, odtud se přesuneme do Schladmingu a 7. června nás čeká první přípravné utkání s Maltou v Grödigu. 9. června se přesuneme do Pardubic, kde 10. června ve vyprodané aréně přivítáme Severní Makedonii. Pak nás čekají dva dny volna a 13. června se přesuneme do Hamburku, abychom potom 18. června otevřeli pro Českou republiku mistrovství Evropy zápasem s Portugalskem,“ nastínil technický ředitel Fotbalové asociace České republiky Erich Brabec. Ve skupině se následně Česko utká ještě s Tureckem a Gruzií.

Bude chtít reprezentace už v přípravných zápasech odhalit svoje trumfy?

„Máme už ukázat, jak nastoupíme v základní sestavě? Tím se zabýváme dennodenně, budeme se připravovat spíš na trénincích a v zápasech ukážeme jen některé věci. Ale určitě ne všechny,“ prozradil trenér Ivan Hašek.

Jak bude vypadat analýza nadcházejících soupeřů pro Euro?

„Od začátku máme sledovatele na každého soupeře, se kterým ve skupině hrajeme. Dnes jsme dělali logistiku, jak budeme sledovat zápasy při mistrovství Evropy a případně dál. Soupeře budeme mít zmapované velmi dobře. Viděli jsme celou analýzu soupeřů, kteří proti nám budou hrát. Portugalsko je favorit, Gruzie i Turecko jsou soupeři, o kterých máme taky hodně informací. Jsou to soupeři, kteří budou nároční, musíme se připravit. Bude to 50 na 50, nikdo nebude favorit. Ve svém středu mají hráče, kteří jsou rozdíloví ve velkých klubech. Bude to boj,“ vyhlásil reprezentační kouč.

Je to už finální nominace na Euro?

„Tohle je taková předfinální nominace. Bude záležet hlavně na zdravotním stavu. Věřím, že všichni, kteří se zúčastní tohoto kempu, budou zdraví, aby se mohli zúčastnit Eura,“ prozradil Hašek.

Neuvažovalo se o tom zapojit před Eurem větší počet hráčů?

„Neuvažovali jsme o tom. 23 hráčů do pole už je hodně těžké na zvládnutí. Každý si jde svojí cestou, někdo bere 29, někdo míň. Věřil jsem těmhle a myslím, že jsou schopní bojovat o to, abychom byli úspěšní,“ prohlásil kouč.

Proč jsou v nominaci hříšníci z Belmonda Jan Kuchta a Vladimír Coufal?

„Není na místě se k tomu přehnaně vracet, i když počítáme, že se tomu nemůžeme vyhnout. Stalo se to a neradi bychom to opakovali. Jsem rád, že nový realizační tým je vysazený na disciplínu. Ivan Hašek nastavil nějaká pravidla a jak jsem měl možnost při zápasech v Norsku a s Arménií pozorovat chod, tak hráči to s pokorou respektují. Trenérovi jsme dali důvěru, chceme k tomu přistoupit tak, že jedeme na Euro a naší ambicí je postup ze skupiny. Chtěli jsme trenérovi dát volné ruce, abychom mohli jet s tím nejsilnějším, co máme k dispozici,“ vyjádřil se předseda FAČR Petr Fousek, kterého doplnil i Hašek.

„Na první sraz jsem je nevzal kvůli tomu, abych měl možnost promluvit si s hráči, aby to nenarušilo integritu a týmového ducha. Všichni je podrželi a nebyl důvod, aby je někdo odmítl. Pak jsem na to už koukal z pohledu výkonnosti. Rozhodl jsem se vybrat tyhle dva (Kuchtu a Coufala). Jedno z nejtěžších rozhodnutí bylo nejmenovat Brabce. Neohlíželi jsme se na Belmondo, ale na to, že tu vyrostlo několik zajímavých hráčů na tomto postu, kterým jsme dali přednost,“ vysvětlil lodivod české reprezentace.

Kteří hráči se do nominace nedostali ze zdravotních důvodů?

„Nevidíte Jemelku, nevidíte Kopice a Čvančaru, kteří mají určité zdravotní problémy, proto jsme je nedávali do širší nominace. Byli to tihle tři,“ odhalil Hašek.

Jak probíhala komunikace s hráči, kteří se do nominace nedostali?

„S některými hráči jsme mluvili, že se tam nedostali. Je to samozřejmě těžší než říkat, že se tam dostanete. Jsem především rád, že většina hráčů potvrdila, že budou připravení, chtějí hrát za nároďák. Další, o kom jsme uvažovali a v budoucnu si to zaslouží, je Filip Panák. Odváděl solidní výkony, dostal se z těžké situace a je to příklad pro další hráče, jak se s tím vypořádat. V budoucnu by se tady mohl objevit,“ nastínil reprezentační kouč.

Kteří další hráči byli blízko nominace?

„Byli to Petr Ševčík, Jarda Zelený, Alex Král a na straně brankářů byly taky dvě tři možnosti. Komunikovali jsme to denně a pak jsme se rozhodli takhle. Nejblíž byli tihle, další jsou hráči budoucnosti, se kterými se počítá. Na podzim jsou další zápasy, půjde to rychle po sobě. Je potřeba mít připravený širší kádr,“ vysvětlil trenér.

Proč si vybojoval místo jediný nováček Lukáš Červ?

„Rozhodly výkony v poslední době a to, jak zapadl do týmu Plzně a jak hrál. Je to hráč, který má na hřišti emoce, je důrazný a tvrdý. Ve finále jsme se rozhodovali mezi ním a Ševčíkem, i když jsou každý jiný typ. Dali jsme přednost Červovi,“ vysvětlil Hašek.

Proč se do nominace nedostal nejlepší střelec FORTUNA:LIGY Václav Jurečka?

„Měl hodně blízko do nominace. Je to střelec, který dal za poslední tři roky ohromující počet gólů. Vybrali jsem si hráče, kteří taky umějí dávat góly, ale typologicky jsou trochu jiní. Kdybychom vzali jeho, tak nemůžeme vzít někoho z nich. Dali jsme přednost těmhle. Útočných hráčů je tam víc než obranných,“ odpovídal trenér.

Jak trenér sledoval závěr ligy a vyhrocené bitvy prvních tří týmů?

„Viděl jsem všechny zápasy, které se ke konci ligy hrály. Vzájemný respekt reprezentantů tam byl vidět. Neviděl jsem, že by se nerespektovali. Byl to boj, ale na konci si všichni podali ruce. Pro nás je nejdůležitější, aby se v reprezentaci všichni respektovali,“ nechal se slyšet Hašek a promluvil i o komunikaci se Slavií, která má největší zastoupení hráčů v týmu.

„Jarda Köstl komunikoval se Slavií víc než já, zápasy jsme měli rozdělené. Nemyslím si, že by byl problém s komunikací s jakýmkoliv klubem u nás. Komunikace byla v pohodě, vedení všech klubů bylo rádo, že tam hráče má. Nikdo nechtěl hráče omluvit, všichni chtějí reprezentovat,“ potěšilo kouče.