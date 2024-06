Mats Hummels (Německo)

Mats Hummels z Německa a kanonýr Polska Robert Lewandowski.Zdroj: ČTK

Je mu už pětatřicet let, ale rozhodně ještě nepatří do starého železa. Mats Hummels s Německem v roce 2014 dokráčel k titulu mistrů světa, ve své sbírce má i dva evropské bronzy a letos dovedl Dortmund až do finále Ligy mistrů, kde Borussia nestačila na Real Madrid. Přestože německý obránce patřil k tahounům mužstva, na domácím šampionátu si nezahraje.

„Je to hořké, protože momentálně jsem jeden z pěti nejlepších obránců v Německu. Mám dostatek sebevědomí, abych to řekl,“ prohlásil zkušený zadák v rozhovoru pro Bild Sport. „Pokud tomu rozumím správně, bylo to spíš o věku než o formě. Kdybych ji měl takovou jako v poslední době už v březnu, možná by mě povolali i na mistrovství Evropy,“ doplnil lídr Dortmundu.

Ten chyběl v německé sestavě už během březnových přátelských zápasů s Francií a Nizozemskem a trenér Julian Nagelsmann, který je jen o sedm měsíců starší než on, se rozhodl ho do finální nominace pro Euro nevybrat.

„S Hummelsem a Goretzkou jsem měl velmi dlouhé rozhovory. Jsou velmi zklamaní, že nejsou v nominaci. Snažil jsem se jim vysvětlit, proč tam nejsou, a je pochopitelné, že jsou smutní,“ vyjádřil se k vynechání několika špičkových hráčů sám Nagelsmann.

Kromě zmíněného dua Hummels, Goretzka se na šampionátu v dresu domácího výběru nepředstaví ani Serge Gnabry, který má dlouhodobější poranění hamstringu.

Německo v posledních zápasech před startem mistrovství Evropy remizovalo s Ukrajinou 0:0 a nad Řeckem zvítězilo 2:1. V prvním utkání nastoupili na pozici stoperů Waldemar Anton ze Stuttgartu a Jonathan Tah z Leverkusenu. Ve druhém utkání Antona nahradil Antonio Rüdiger z Realu Madrid. Právě on s Tahem by mohl na Euru vytvořit stabilní stoperskou dvojici.