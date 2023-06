Důležitá výhra. Lvíčata na ME porazila obhájce zlata z Německa, rozhodl Vitík

ČTK

Čeští fotbalisté do 21 let porazili ve druhém utkání na mistrovství Evropy obhájce zlata Němce 2:1 a přiblížili se postupu do čtvrtfinále. V součtu s úvodní prohrou s Anglií 0:2 jsou ve skupině C druzí o dva body před Němci a posledním soupeřem Izraelci, s nimiž se "Lvíčata" utkají ve středu.

Čeští fotbalisté do 21 let v dějišti mistrovství Evropy v Gruzii | Foto: se souhlasem FAČR