Ještě před dvěma zápasy to s pražskou Spartou nevypadalo na evropském poli dobře, Letenští ale zvládli závěr skupinové fáze a stejně jako Slavia a Plzeň si zahrají na mezinárodní scéně i na jaře. „Jsem hrdý na to, jak hráči hráli a jak byli soustředění. Kabině posílám velký respekt,“ chválil po rozhodujícím utkání na půdě Arisu Limassol hlavní trenér Sparty Brian Priske.

Sparta se ve třetím zápase skupiny Evropské ligy doma utkala s Glasgow Rangers. | Foto: CPA

„V téhle skupině jsme odehráli šest dobrých zápasů. Pojali jsme dobře utkání, které bylo mimořádně důležité. Potřebovali jsme vyhrát, abychom pokračovali v Evropské lize, ale zároveň se nám mohlo stát, že bychom úplně vypadli z evropských pohárů v případě nepříznivého výsledku,“ doplnil.

Sparta skutečně nebyla v jednoduché pozici. Domácí výhrou nad španělským Betisem ale získala všechno do svých rukou a bylo jasné, že v případě výhry nad Arisem se posune ze třetího místa na postupové pozice.

„V posledních dvou zápasech, které jsme v téhle skupině odehráli, doma proti Betisu a dneska, se hráči dokázali celých 90 minut koncentrovat a celých 90 minut vložit svou kvalitu do zápasů. A pak se to vyvinulo tak, už to bylo mezi Rangers a Betisem, kdo z nich postoupí,“ hodnotil Priske dramatický závěr skupiny.

Sparta vykročila za vítězstvím 3:1 velmi rázně už v prvním poločase a nějakou dobu to vypadalo, že by skupinu mohla i vyhrát. Rangers s Betisem hráli dlouho vyrovnaně, ale nakonec skotský celek rozhodl o svém vítězství 3:2 v 78. minutě.

„Říkal jsem už na začátku, že to bude těžká skupina, ve které se potkají tři skvělé týmy. Zároveň tam byl Aris, který má dobrou kvalitu, což potvrdil i dnes v některých momentech utkání. Jsem hrdý na svůj tým, na své svěřence, na to, jak hráli a jak jsme tu skupinu zvládli,“ pochvaloval si sparťanský trenér.

Důležitá podpora od fanoušků

Jeho svěřenci rozhodli o svém postupu drtivým úvodem. Do vedení je poslal už ve čtvrté minutě Jan Kuchta a jen o sedm minut později zvýšil Veljko Birmančevič, který krátce před přestávkou ještě navýšil.

„Bylo rozhodující, že se nám podařilo vstřelit dva góly tak rychle. To nám hodně pomohlo. Ale nesouhlasím s tím, že to byly laciné nebo jednoduché góly, protože naši hráči v těch momentech prokázali velkou kvalitu, stejně jako i při třetí brance. Ta definitivně rozhodla,“ komentoval vývoj zápasu Priske.

Sparťané tak zvládli klíčový duel a na jaře budou v Evropské lize pokračovat. Ještě před zimní přestávkou ale mají na programu nedělní duel proti Teplicím.

„Já i zbytek klubu už si potřebujeme samozřejmě odpočinout. Vyhlížíme pauzu, abychom mohli strávit nějaký čas s rodinami a přáteli. Nezapomínejme na to, že nás čeká důležitá neděle. Jedním z důvodů, proč to chceme zvládnout, jsou i fanoušci. Podívejte se, jak absolvovali dlouhou cestu a jakou nám tady vytvořili skvělou atmosféru. Víme, jakou podporu dostáváme v průběhu celé sezony na Letné. A je to pro nás důležité,“ pochválil dánský kouč početnou skupinu fandů, kteří vycestovali za Spartou na Kypr.