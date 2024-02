Využitá přesilovka i vydařená střídání. Spartu poslal do osmifinále Haraslín

Fotbalisté pražské Sparty i přes absence důležitých hráčů zvládli odvetu proti Galatasarayi Istanbul a po domácím vítězství 4:1 postoupili do osmifinále Evropské ligy. Pražané šli do vedení už po osmi minutách hry, soupeř ale srovnal a dlouho držel vyrovnaný stav, který mu stačil k postupu. Domácí kouč Priske však předvedl skvělá střídání, díky nimž sparťané v početní výhodě zvládli svému soupeři odskočit. Tuci srovnal stav dvojzápasu a následně nahrál Haraslínovi, jenž rozhodl o postupu českého týmu do další fáze soutěže. Definitivní pojistku přidal v nastavení Kuchta.

Odveta Evropské ligy AC Sparta Praha - Galatasaray Istanbul. Hostující Mauro Icardi v souboji s Kaanem Kairinenem a Filipem Panákem. | Foto: Profimedia