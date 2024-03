Česko se chystá na velký fotbalový svátek. Ve středu vpodvečer přiletěli do Prahy fotbalisté slavného Liverpoolu, proti nimž bude ve čtvrtek Sparta bojovat o postup do čtvrtfinále Evropské ligy. „Očekáváme opravdu těžký zápas, proto od sebe čekáme nejlepší možný výkon. Sparta teď ale zažívá velmi dobré období,“ hodnotil před nadcházející bitvou trenér anglického velkoklubu Jürgen Klopp. Na předzápasové tiskové konferenci zavzpomínal i na svoji hádku s Brianem Priskem a promluvil o zdravotním stavu svých hvězd.

Trenér Jurgen Klopp po sezoně skončí v Liverpoolu. | Foto: ČTK/AP Photo/Jon Super

„O sestavě den před zápasem nemluvíme, ale jsem rád, že jsou někteří hráči zpátky. Dominik Szoboszlai měl bolestivé zranění a nemohl trénovat, proto jsme byli hodně opatrní. Už mohl být s týmem, ale lékaři radili, abychom ještě počkali. Uvidíme, jak to s ním půjde dál,“ uvedl Klopp na konto maďarského záložníka.

Řadu českých fotbalových fanoušků ale potěšilo hlavně to, že s týmem do Česka odcestovala i hlavní útočná hvězda – Egypťan Mohamed Salah. „Cestoval s námi, v posledních dvou dnech trénoval. Je plný energie, uvidíme. Je skvělé, že je zpátky, ale musíme být opatrní. Jsme uprostřed velmi našlapané části sezony,“ nechal se slyšet německý kouč.

Nad sestavou, která ve čtvrtek vyběhne na trávník letenské epet ARENY, tedy zůstává několik otazníků. Liverpool v posledních zápasech dával velký prostor svým mladým talentům, kteří rozhodně nezklamali. Tým má před sebou navíc náročný program, v němž ho čekají bitvy s oběma manchesterskými týmy. Jakou důležitost tedy slavný trenér jednotlivým střetnutím přikládá?

Velké riziko, varují Italové před Slavií. Tvrdík přišel za fanoušky s prosbou

„Zápas se Spartou je jediný zápas, který zítra hrajeme, proto je teď nejdůležitější. Kdybychom nějakou soutěž upřednostňovali, tak bychom nebyli úspěšní. Do každého zápasu jdeme dát vše, co v nás je. Doufejme, že to zítra uvidíte,“ vyhlásil Klopp před prvním zápasem s pražským klubem.

Od střetnutí se Spartou podle svých slov očekává těžkou bitvu. „Koukali jsme na zápasy Sparty. Hráli dva zápasy proti Slavii a byl to pro ně speciální týden. V prvním vyhráli, ve druhém remizovali, ale udrželi náskok na čele tabulky. Pod novým trenérem se věci změnily, po dlouhé době vyhráli ligu a hrají s velkým sebevědomím. Proti nám ale ještě nehráli,“ nechal se slyšet kouč Liverpoolu.

Sám má přitom se sparťanským Brianem Priskem osobní zkušenost z doby, kdy dánský kouč trénoval Midtjylland. „Jestli si to pamatuju dobře, tak jsme spolu měli u postranní čáry menší hádku ohledně toho, jak soupeř hrál. Bylo to docela drsné,“ zavzpomínal Klopp.

KVÍZ: AC Milán a Liverpool, soupeři Slavie a Sparty. Jak dobře je znáte?

„Tak to ale chodí. Viděl jsem i zápas Sparty proti Galatasarayi, který taky nebyl přátelský. Je to vyřazovací část, všichni jsme ambiciózní. Můj tým se během let vyvíjel, takže to, že jsem se s ním před lety potkal, neznamená, že ho znám. Odvedl tu skvělou práci, to je důležité. Stát se českým šampionem po devíti letech je skvělé,“ vysekl liverpoolský trenér poklonu svému protějšku.

Už ve čtvrtek proti sobě oba kouči stanou znovu. Úvodní výkop prvního zápasu je na programu od 18:45. Odveta se odehraje na stadionu Liverpoolu o týden později od 21 hodin.