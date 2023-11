Musíme být efektivnější v útoku a vyhrát, ví Kairinen před odvetou s Rangers

Domácí zápas Evropské ligy mezi Spartou a skotskými Rangers skončil bezbrankovou remízou a na čele skupiny C se osamostatnil španělský Betis. Pražané jsou ale teď v Glasgow připravení udělat důležitý krok na cestě za postupem do jarní části druhé nejprestižnější evropské soutěže. „Bude to rozhodně velmi důležitý zápas pro oba týmy, takže se pokusíme udělat vše pro to, abychom v Glasgow uhráli dobrý výsledek,“ vyhlásil před odletem sparťanský záložník Kaan Kairinen.

Kaan Kairinen a Jakub Pešek | Foto: ČTK/Michaela Říhová