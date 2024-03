/VIDEO/ Ani v pětatřicátém soutěžním utkání v řadě neodešli fotbalisté Bayeru Leverkusen ze hřiště poraženi. Tentokrát k tomu ale měli hodně blízko. V osmifinále Evropské ligy prohrávali ještě dvacet minut před koncem v Karabachu 2:0, pak ale snížil Wirtz a pár minut poté přišel na hřiště Patrik Schick a v nastavení zařídil remízu. Dokonce výhru slaví díky českému fotbalistovi Fiorentina. O vítězství 4:3 v Konferenční lize na trávníku Maccabi Haifa se ve čtvrté minutě nastavení postaral Antonín Barák.

V základní sestavě Leverkusenu se ale objevili jiní dva čeští fotbalisté. V bráně, jako v pohárových zápasech už tradičně, stál Matěj Kovář, v útoku měl zase za úkol dávat góly Adam Hložek.

To se ale lídrovi německé bundesligy přiíliš nedařilo. Naopak, už do přestávky Kovář dvakrát inkasoval. Nejprve ho tvrdou střelou překonal Benzia. V nastavení prvního poločasu si za obranu naběhl Juninho, udělal Kovářovi kličku a zakončil do prázdné branky.

Hostujícímu trenérovi Xabimu Alonsovi ale brilantně vyšlo střídání. Hložka v 58. minutě vystřídal Wirtz, který vstřelil kontaktní branku. V 80. minutě nastoupil i Schick a znovu se ukázalo, že španělský kouč zvolil správného fotbalistu. Český reprezentant totiž ve druhé minutě nastaveného času hlavou zužitkoval Andrichův centr a srovnal na konečných 2:2.

Ještě větší důvod k radosti má díky českému hráči Fiorentina. V zápase plném zvratů na hřišti Maccabi Haifa vedli Italové od druhé minuty, do poločasu ale domácí otočili. Haifa pak vedla i 3:2, v 73. minutě ale srovnal Madragora.

Rozuzlení přišlo ve čtvrté minutě nastavení. Závěrečný tlak hostujícího celku zúročil český záložník Antonín Barák střelou pod břevno.