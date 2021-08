V letošním ročníku Evropské ligy tak dojde na další česko-skotský souboj. Sparta naváže na pikantní nedávnou sérii ostrovního týmu s konkurenční Slavií, kterou poznamenala rasistická kauza okolo Ondřeje Kúdely a Glena Kamary, a která zahýbala prakticky celou fotbalovou Evropou.

Favoritem skupiny A je bezesporu francouzský celek Olympique Lyon, jehož barvy v minulosti oblékal například český útočník Milan Baroš.

Pro svěřence trenéra Pavla Vrby budou zápasy s Lyonem další konfrontací s francouzským fotbalem. Na začátku srpna Sparta podlehla Monaku ve 3. předkole Ligy mistrů po porážkách 0:2 doma a 1:3 venku. Jako trest za rasismus fanoušků v úvodním duelu na Letné odehrají Pražané první domácí zápas skupiny bez diváků.

? EVROPSKÁ LIGA | Je jasno! V základní skupině A vyzveme ?? Olympique Lyon, ??????? Rangers FC a ?? Bröndby Kodaň. V článku si přečtěte krátké představení soupeřů.



Co na los říkáte, sparťani? ? #acsparta #UEL



➡️ https://t.co/1fZHpEswh0 pic.twitter.com/5KWONRkVtH — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 27, 2021

Letenští v minulém ročníku Evropské ligy ve skupině porazili jiný glasgowský tým Celtic dvakrát 4:1. Úřadující skotští mistři Rangers zase ve výše zmíněném vyhroceném březnovém osmifinále stejné soutěže vypadli se Slavií Praha.

West Ham s reprezentačním duem Vladimír Coufal, Tomáš Souček ve skupině H potká Dinamo Záhřeb, Genk a Rapid Vídeň. Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem narazí ve skupině G na Celtic Glasgow, Betis Sevilla a Ferencváros Budapešť, přemožitele Slavie z 3. předkola LM.

Ve dvou skupinách může dojít i na souboje českých hráčů. Olympiakos Pireus s brankářem Tomášem Vaclíkem narazí i na Fenerbahce Istanbul, kde působí obránce Filip Novák. Dalšími týmy "déčka" jsou Frankfurt a Antverpy.

The 2021/22 Europa League group stage is set! ?



? Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/X5gEpxegzp — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021

Ve skupině C, kde jsou favority Neapol a Leicester, by se zase mohli potkat záložník Alex Král (Spartak Moskva) a útočník Tomáš Pekhart, který s Legií Varšava ve 4. předkole EL vyřadil Slavii.

Skupiny začnou ve čtvrtek 16. září a poslední šesté kolo se odehraje 9. prosince. Do vyřazovací fáze projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy. Sparta si postupem do hlavní fáze vydělala 3,63 milionu eur (přes 92 milionů korun).

Základní skupiny Evropské ligy:



Skupina A: Lyon (FRA), Rangers (SCO), SPARTA, Bröndby (DEN)

Skupina B: Monaco (FRA), PSV (NED), Real Sociedad (ESP), Sturm Graz (AUT)

Skupina C: Neapol (ITA), Leicester (ENG), Spartak (RUS), Legia (POL)

Skupina D: Olympiacos (GRE), Frankfurt (GER), Fenerbahce (TUR), Antverpy (BEL)

Skupina E: Lazio (ITA), Lokomotiv (RUS), Marseille (FRA), Galatasaray (TUR)

Skupina F: Braga (POR), CZ Bělehrad (SRB), Ludogorec (BUL), Midtjylland (DEN)

Skupina G: Leverkusen (GER), Celtic (SCO), Betis (ESP), Ferencvárosi (HUN)

Skupina H: Dinamo Záhřeb (CRO), Genk (BEL), West Ham (ENG), Rapid Vídeň (AUT)

Slavia narazí na těžké soky

Skupinová fáze Evropské konferenční ligy, které se zúčastní 32 týmů, odstartuje ve čtvrtek 16. září. Do osmifinále nové soutěže přímo postoupí jen vítězové skupin, druzí v pořadí se utkají s celky na třetích místech v Evropské lize.

Slavia, stále vstřebávající zklamání z nezdaru v bojích o Ligu mistrů a Evropskou ligu, byla při losování v prvním výkonnostním koši. Dostala ale ve skupině E poměrně těžké i atraktivní soky: utká se s Feyenoordem Rotterdam, Unionem Berlín a Maccabi Haifa.

Na start v základní skupině se těší i Jablonec. Severočechy očekává v "déčku" skupina s Alkmaarem, Kluží a s méně známým dánským celkem Randers.

Základní skupiny Evropské konferenční ligy:



Skupina A: LASK Linec, Maccabi Tel Aviv, Alaškert, HJK Helsinky.

Skupina B: Gent, Partizan Bělehrad, Flora Tallinn, Anorthosis Famagusta.

Skupina C: AS Řím, Luhansk, CSKA Sofia, Bodö/Glimt.

Skupina D: Alkmaar, Kluž, JABLONEC, Randers.

Skupina E: SLAVIA PRAHA, Feyenoord Rotterdam, Union Berlín, Maccabi Haifa.

Skupina F: FC Kodaň, PAOK Soluň, Slovan Bratislava, Lincoln.

Skupina G: Tottenham, Rennes, Vitesse Arnhem, Mura.

Skupina H: Basilej, Karabach, Kajrat Almaty, Omonia Nikósie.