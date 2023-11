První dva zápasy v aktuální fázi Evropské ligy fotbalisté pražské Slavie zvládli a nyní před sebou mají nejtěžší výzvu. Ve čtvrtek vyzvou v italské metropoli hlavního favorita skupiny AS Řím. „Je to přesně ten zápas, o kterém jsme jako malí kluci snili. Zahrát si na takto velkém stadionu bude obrovský zážitek, už nemůžu ani dospat,“ vyprávěl před úterním odletem pro klubový web útočník Mojmír Chytil.

Radost fotbalistů Slavie v derby proti Spartě. Ilustrační snímek | Foto: CPA

„Je to věhlasný tým, i takové si ale někdy projdou menší krizí. Teď už hrají zase skvěle, poslední zápasy výsledkově zvládli. Pravda se ukáže až na hřišti a my uděláme vše pro to, aby byla červenobílá,“ říká před soubojem s AS Řím asistent slávistického trenéra Zdeněk Houštecký.

Sešívaným půjde v utkání o hodně. V prvních dvou zápasech si poradili se Servette Ženeva 2:0 a se Šeriffem Tiraspol 6:0 a bez jediné obdržené branky vedou skupinu G. Hned za sebou ale mají právě italský velkoklub, který je také stoprocentní a po výhrách 2:1 nad Tiraspolem a 4:0 nad Servette je druhý jen o skóre.

„Skupinu jsme podle mého rozehráli výborně, dodalo nám to klid do žil. Teď se můžeme s čistou hlavou chystat na Řím, jdeme se zkrátka poprat o první místo,“ hlásí bojovně Chytil.

Právě římský celek je přitom hlavním favoritem skupiny. Není divu, když na lavičce má legendárního trenéra Josého Mourinha a v sestavě takové borce jako Romelua Lukaka, Leandra Paredese nebo Leonarda Spinazzolu.

„Jako útočník jsem nejvíce zvědavý na Romelua Lukaka. Je ohromně silný, rychlý, velmi se na konfrontaci s ním těším,“ vyprávěl před odletem Chytil.

Že by ale snad Slavia chtěla proti silnému soupeři sáhnout ke změně v taktice? „Budeme hrát stejně jako vždy, ofenzivně a aktivně. Chceme si to s nimi rozdat jako rovný s rovným. Máme soupeře nakoukaného, pokusíme se na něj něco vymyslet. Kluci do toho určitě dají všechno,“ věří Houštecký.

S chladnou hlavou

Sešívaní každopádně můžou jít do zápasu s chladnou hlavou. Naposledy prohráli už na konci srpna s ukrajinskou Zorjou, od té doby ale zapsali sedm vítězství a jen dvě remízy.

V posledních kolech navíc začala fungovat i trápící se ofenziva. Šeriffu nastříleli slávisté šest branek, Liberci tři a naposledy Slovácku dvě.

Naopak svěřenci trenéra Mourinha se v úvodu ligového ročníku trápili a v tabulce jsou až na sedmém místě. Do zápasu proti pražskému klubu ale půjdou se čtyřmi výhrami v zádech.

Potvrdí sešívaní lepšící se formu i proti Římu a upevní na jeho půdě vedení v tabulce Evropské ligy? O tom se rozhodne ve čtvrtek od 21 hodin. Druhého českého zástupce v soutěži, tedy Spartu, čeká domácí zápas proti Rangers ve stejný den od 18:45.