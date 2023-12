Už s jistotou postupu nastupovala fotbalová Slavia k poslednímu skupinovému zápasu Evropské ligy proti Servette Ženeva. Kdo by ale čekal podcenění, ten by se mýlil. Sešívaní potěšili své fanoušky vítězstvím 4:0 a ve své skupině skončili na prvním místě před slavným AS Řím. Skupinu Evropské ligy vyhráli historicky poprvé. „Neuvěřitelný pocit,“ hodnotil po utkání dvougólový střelec Mojmír Chytil.

Slávisté David Douděra a Mojmír Chytil se radují z gólu. | Foto: Beranek / CNC / Profimedia

„Chtěli jsme postoupit ze skupiny, to se nám povedlo v nejlepším možném scénáři. Z prvního místa jsme nadšení, zvláště, když naším soupeřem bylo AS Řím. Po prvním zápase v Římě jsme skoro ani nedoufali, ale po domácím duelu to začalo dostávat reálné obrysy. Zvládli jsme další dvě utkání a teď v nás není nic jiného než nadšení,“ doplnil čtyřiadvacetiletý útočník.

Právě on měl velký podíl jak na posledním vítězství, tak na prvenství ve skupině. Stav zápasu otevřel David Douděra, následně navýšil Ivan Schranz a ještě do přestávky přidal další dvě branky Chytil.

„Měl jsem toho už dost, odehrál jsem poslední tři zápasy, necítil jsem se úplně nejlépe. Jsem moc rád za dvě branky, mohl jsem dát třetí ze šance hlavičkou, dalo se to trefit,“ komentoval Chytil svoje střídání v 60. minutě.

AC Milán? Už ne, zní z kabiny Sparty. Trenér Slavie by rád na Anfield Road

Po skupinové fázi se tak zařadil mezi nejproduktivnější hráče druhé nejlepší evropské soutěže se čtyřmi góly a dvěma asistencemi. „Bez spoluhráčů bych góly nedal. Pro nás je první místo ve skupině obrovský úspěch, jsme za něj ohromně rádi. Být ale v takové společnosti je něco neuvěřitelného,“ vyprávěl útočník, před něhož se v nastřílených gólech vmáčkli jen čtyři další hráči. Mezi nimi navíc nechybí taková esa jako Romelu Lukaku nebo Pierre-Emerick Aubameyang.

„Sám bych to nevěděl. Kluci mi o tom říkali, ale že bych se na to nějak zaměřoval, to říct nemohu,“ uvedl ke svým statistikám sám Chytil.

Že by se ale jednalo o jeho nejlepší zápas v dresu Slavie, sám odmítl. „Myslím, že duel s Sheriffem byl stále o malý kousek lepší,“ usmíval se.

Slavia i díky Chytilově střelecké formě postoupila rovnou do osmifinále, kde bude bojovat o další velký úspěch na mezinárodním poli. „Chceme vyhrávat každý zápas, postoupit z každého dvojzápasu. Čekají nás krásné duely, doufám, že nám los přidělí slavné soupeře. I tak chceme postoupit. Postup je pro nás to nejdůležitější, ať už se máme utkat s kýmkoliv,“ vyhlásil Chytil před jarní částí.

Jakého soupeře by si tedy přál? „Doufám, že se můžeme měřit s kýmkoliv, ukázali jsme, že jsme byli rovnocenným soupeřem Římu. Osobně mi to je asi jedno, chci ale postoupit v soutěži co nejdále. Osobní přání k losu nemám, ve skupině jsem si přál AS Řím, to se mi splnilo. Teď už nechám přání na ostatních. Nabízí se třeba Liverpool, který by byl složitým soupeřem,“ zamyslel se bývalý hráč Olomouce, který si po přestupu plní sny.

Priske je na hráče hrdý. Velký respekt, řekl po postupu. Na volno se těší

„Slavia je největší klub v Česku, klub na evropské úrovni. Přesně to je důvod, proč jsem do Slavie přišel,“ nezastíral Chytil po velkém postupu, za kterým hnali sešívané i jejich fanoušci.

„Už od prvního zápasu po mém příchodu zažívám neuvěřitelné pocity. Ať už je to liga, pohár nebo Evropa, je tu neskutečná atmosféra. Soupeři se u nás vždy hraje těžce, zažil jsem to na vlastní kůži, fanoušci jsou neuvěřitelní. Jsme jim moc vděční za to, v jakém počtu chodí, nechybí překrásné choreografie. Moc si jejich podpory vážíme,“ zakončil.