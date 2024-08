Michal Káva dnes 13:32

Ne úplně ti nejatraktivnější, ale vůči bodovému koeficientu poměrně přízniví soupeři. Slavia už ví, s kým se na podzim utká ve skupině Evropské ligy. Do Edenu přijede Ajax, Fenerbahce, Malmö a Anderlecht. Sešívaná výprava si pak zabalí kufry na cestu do Frankfurtu, Soluně, Bilbaa a do Razgradu.