"Je to těžký soupeř, třináctinásobný vítěz ligy. V posledních osmi utkáních dostali jen jednu branku. Mají dobrou defenzivu i ofenzivu. V minulosti hráli Ligu mistrů, letos o ni bojovali, ale poslední utkání kvalifikace jim nevyšlo. Je to kvalitní soupeř," zmiňoval kvality protivníka asistent hlavního kouče Jindřicha Trpišovského Milan Kerbr.

Realizační tým Slavie nemá v posledních dnech klidné spaní. Dlouhodobou marodku čerstvě doplnili Igoh Ogbu s Lukášem Vorlickým. O šanci se tak mohou poprat talentovaní mladíci. "Už jsme se o tom bavili dříve, že tyhle kluky chceme dostávat na evropské zápasy. Je to odměna za jejich odvedenou práci. Některé hráče jsme s sebou měli už na soustředění. Teď s námi opět jede Konečný, Toula a Pech. Tito tři hráči nás doplní a může se stát, že nastoupí do zápasu. Oni si to zasloužili a já doufám, že dobře zapadnou a že si to užijí," míní Kerbr.

Slávisty před cestou hodně nabudila zmiňovaná ligová výhra nad Plzní. "Těšíme se na první zápas v Evropské lize, jedeme si pro vítězství. Výsledek z víkendu a předvedená hra nám k tomu snad pomůžou," poznamenal před odletem na letišti útočník Mojmír Chytil.

Zápas se hraje ve středu 25. září od 21 hodin. Přímým přenosem ho vysílá televizní kanál Nova Sport 5.