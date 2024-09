Jak by ne, vždyť tříleté angažmá v 1. FC Amberg bylo jednou z jeho prvních trenérských štací. Teď se do Německa vrací s plzeňskou Viktorií, aby tady ve čtvrtek od 21 hodin čelil Eintrachtu Frankfurt v úvodní zápase hlavní fáze Evropské ligy, kterou soupeř v sezoně 2021/2022 vyhrál.

Zřejmě stěžejní otázkou pro čtvrteční utkání bude, kdo nastoupí v brance plzeňské Viktorie. Přestože zkušený trenér Miroslav Koubek, sám bývalý gólman, připustil, že už má v této otázce jasno, jméno novinářům neprozradil. „Jako první se to dozvědí oni, kdo půjde do branky. Od nás, nikoli z médií. Máme ještě několik hodin do zápasu,“ nepřipustil zkušený kouč žádnou diskusi.

Dá se ale čekat, že se do branky vrátí Martin Jedlička, protože Marián Tvrdoň nepůsobil v posledních zápasech jistým dojmem. V sobotu na Slavii ho trenéři dokonce po třech inkasovaných gólech v poločase stáhli ze hřiště. Trable na pozici gólmana řeší i Frankfurt, protože týmová jednička Kevin Trapp je zraněný, stejně jako útočník Mario Götze, jenž už si proti Plzni zahrál za Bayern Mnichov.

Podobně odrazil trenér Viktorie i další dotaz, jestli se po selhání na Slavii a i vzhledem k náročnému programu jeho týmu nenabízí, aby zamíchal sestavou více, než u něho bývá obvyklé. „Věřím každému našemu hráči. Ale tyhle zápasy před padesáti tisíci diváky by měli hrát ti nejzkušenější,“ naznačil však Miroslav Koubek jakým směrem se ubírají jeho myšlenky.

Odešli tři reprezentanti

Navíc si dobře uvědomuje, že ho čeká obrovská síla. „Soupeř má v ofenzivě nesmírně silné a rychlé hráče, kteří chodí do náběhů. Je to vyspělé evropské mužstvo. Ano, i my jsme byli ve čtvrtfinále Konfereční ligy. Ale musíme se na souboj podívat optikou národních soutěží. Nejsme naivky, abychom nevnímali sílu bundesligy, v níž patří Eintracht ke špičce,“ doplnil plzeňský kouč a nezapomněl připomenout, že Viktorii z úspěšného týmu od zimní přestávky odešli tři reprezentanti – Staněk, Chorý (oba Slavia) a naposledy Hranáč (Hoffenheim). „I když teď přišli kvalitní hráči, třeba Markovič a Adu, ale jsme pořád ve stadiu budování,“ pokračoval trenér Viktorie.

Navíc je dlouhodobě zraněný nigerijský forvard Rafiu Durosinmi, o něhož se v zimě právě Frankfurt intenzivně zajímal. „Taky mě hned napadlo, když jsem viděl jejich hru, že už chápu, proč chtěli zrovna Rafia,“ pokýval hlavou Miroslav Koubek.

Pak už vyrazil za svými svěřenci na trávník zmodernizované arény Deutsche Bank Park, nad kterou během středečního tréninku každou chvilku zabouřily motory aeroplánů odlétajících z nedalekého letiště.