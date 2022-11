Fiasko Slavie, lekce pro Plzeň. Jaro bez pohárů? Špatná zpráva pro koeficient

Po naději zklamání. Jinými slovy: tři české kluby v základních skupinách evropských pohárů, žádný v jarních vyřazovacích kolech. Tak vypadá stručné shrnutí podzimního snažení (někdy spíše pachtění) tuzemských zástupců na mezinárodní scéně. Je to úspěch? Selhání? A co to znamená pro český pohárový koeficient do následujících sezon?

