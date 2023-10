Se svým jménem by mohl bez problému rozdávat jeden rozhovor za druhým. Zážitků a zákulisních informací z fotbalového světa má totiž doslova na rozdávání. Jeden ze služebně nejstarších agentů s licencí FIFA Daniel Hanus si ale soukromí pečlivě chrání. Když ovšem jednou za čas na nabídku přeci jen kývne, rozpovídá se s velkým nadšením. V rozhovoru pro Deník vypráví padesátiletý rodák z Brna o velkých změnách v agentské branži, začátcích u drnovického bosse Gottvalda či spolupráci s kapitánem mistrů Evropy Antonem Ondrušem.

Fotbalový agent Daniel Hanus (vlevo) se svým klientem Janem Kalabiškou ze Slovácka | Foto: se svolením Daniela Hanuse

S fotbalem začínal v žácích brněnské Zbrojovky. Posléze žil několik let v Rakousku, kde hrál i krátce trénoval. Právě tam se tehdy zrodila chytrá myšlenka prorazit na trhu fotbalových agentů. A když v roce 2004 složil Daniel Hanus náročnou mezinárodní zkoušku FIFA, dostal se postupně ke jménům jako Milan Fukal, Jan Laštůvka, Luděk Zelenka či Patrik Siegl.

Dnes je z čerstvého padesátníka šéf společnosti ideal SPORT, která zastupuje fotbalisty po celém světě. „Práce fotbalového agenta se za ty roky strašně změnila. Nejen u nás, ale i v zahraničí. Jsou jiné vztahy, byznys, FIFA vydává nové agentské předpisy a vy musíte neustále reagovat a držet krok s konkurencí,“ prozradil uznávaný domácí funkcionář.

Revoluce na poli fotbalových agentů. Přiznám se, že to zní až trochu strašidelně. Co si pod tím mohu vlastně představit?

V podstatě zásah ze strany FIFA. Jedna revoluce se týká zrušení všech advokátů, rodinných příslušníků a ostatních zprostředkovatelů, kteří dělali zkoušky pouze na úrovni národní asociace od roku 2015 až do roku 2022. Tedy poté, co v roce 2015 dala od nás licencovaných agentů FIFA ruce pryč a veškeré kompetence převedla právě na národní fotbalové asociace. Od letošního října už ovšem může hráče, kluby a trenéry zastupovat pouze licencovaný agent FIFA. Nikdo jiný.

Což musí být pro vás jakožto agenta, který si tu nejvzácnější licenci hýčká už od roku 2004, poměrně úleva, nemám pravdu?

Nejen pro mě, ale i všechny kolegy, kteří tady dodnes působí s licencí FIFA. Vnímám to jako takovou satisfakci či zadostiučinění. Ten trh zprostředkovatelů či agentů volal po vyčištění už opravdu dlouho, bylo potřeba, aby se definitivně zbavil těchto osob v agentském prostředí. Já to vždycky rád přirovnávám k řízení auta bez řidičského oprávnění či trénování první ligy bez profesionální licence UEFA. Tak tomu ze strany zprostředkovatelů skutečně bylo.

Zdroj: se svolením Daniela Hanuse

Takže práce fotbalového agenta byla ve své podstatě k mání komukoliv?

Dá se to tak říct. Od výše zmiňovaného rozhodnutí FIFA mohl vykonávat naši činnost kdokoliv bez licence a zkoušek FIFA. Například na Slovensku jste zaplatil poplatek 100 euro, vyslechl si hodinovou přednášku a odcházel jste se stejným oprávněním zastupovat hráče jako my licencovaní agenti FIFA, kteří museli vykonávat náročné mezinárodní zkoušky. To byla úplná degradace a dehonestace naší práce. Přiznám se, že dodnes tomuto rozhodnutí FIFA vůbec nerozumím.

A pak je tu navíc i druhá agentská revoluce, která zřejmě také nevzbudila žádné velké nadšení.

Je to šok, který vyvolal vlnu nevole mezi agenty po celém světě. Konkrétně se jedná o nové předpisy FIFA pro agenty, které se však dají přirovnat k jednostrannému diktátu ze strany FIFA, jak máme vykonávat naši činnost. Například máme nařízeno, kolik přesně můžeme vydělávat, co mají obsahovat naše smlouvy o zastupování a nad rámec toho si svou licenci musíme s výhledem do budoucna udržovat na základě písemných testů na platformě FIFA a další. To mi přijde naprosto komické a považuji to za diskriminaci a věc v rozporu s mezinárodním právem na práci.

Ale tohle přeci nemůže dopadnout dobře.

Také už se vedou spory a soudy mezi námi, asociací fotbalových agentů a FIFA ohledně těchto nařízení. Již v Německu soud zrušil veškeré inovace ze strany FIFA a nadále se tam pokračuje ve starých kolejích. Něco podobného očekávám už brzy rovněž v Anglii, což by mohl být důležitý krok a následné zrušení nových předpisů FIFA celosvětově, jak vykonávat práci agenta. Sám jsem plný očekávání, jak to vše dopadne.

Tušil jste, že jsou stávající podmínky takovou časovanou bombou, která dříve, či později zkrátka vybouchne?

Co se týče samotných podmínek práce agentů, tak jsem očekával pouze nějaké menší kosmetické úpravy, dle mého názoru to fungovalo vesměs v pořádku. Nicméně jestli už se po něčem skutečně volalo, tak je to po znovuzavedení licencovaných agentů FIFA spojeném s opětovným prováděním mezinárodních zkoušek. Tam jsem to vnímal jako časovanou bombu, která musí co nevidět vybouchnout.

Arábie? Takových expanzí už tady bylo…

Takový legendární Mino Raiola, který za zprostředkování šesti přestupů Zlatana Ibrahimoviče obdržel přes tři miliardy korun, se musí v hrobě obracet.

Buďme upřímní, takových Raiolů a Ibrahimovičů spočítáme na prstech jedné ruky. Tím chci jenom říct, že zrovna jeho transfery nelze za současné situace vnímat jako směrodatné. Drtivá většina agentů takového hráče nezastupuje a neprodává do takových klubů. Každopádně pokud si takové peníze vydělal, tak to byla věc jen jednání mezi agentem a klubem a následné jejich dohody. Čímž se zase jenom vracíme k tomu, že nejnovější zásahy FIFA ohledně fixně daných provizí zkrátka nedávají smysl.

Může v tom všem hrát roli i obrovská expanze fotbalových hvězd do Saúdské Arábie?

Je strašně brzo na nějaké větší závěry. Momentálně řešíme první přestupní období, kdy se sice odehrává velký odliv hráčů do Arábie, nicméně takových podobných expanzí už jsme tu měli několik. Byl tady boom do Ruska, posléze do Turecka, to všechno si ze svých začátků pamatuji. Dneska už ale o těchto destinacích nikdo nemluví. Takže bych nechal čas, ať všechno ukáže. Třeba to také postupně vyšumí a my budeme zase hledat nové destinace. Uvidíme.

Na domácí přestupy se však podmínky agentů zatím nemění, viďte?

Bohužel se mění celosvětově, bez výjimky i v České republice. Dneska přijdete na jednání s klubem a už máte předem striktně dáno, kolik vyděláte na základě roční vyjednané smlouvy pro hráče nebo za přestup. FIFA je mezinárodní asociace, pod kterou spadají veškeré členské národní fotbalové asociace, tím pádem se pravidla aplikují po celém světě.

Teď malinko otočím list. Může to vést naopak i k poklesu motivace ze strany začínajících agentů, snících o velké kariéře na mezinárodní scéně?

Troufám si říct, že ne. Každý začínající agent samozřejmě vidí, jak zbohatne, zastupuje hráče a jezdí po světě, ale ta realita za nějakých pět, deset let je úplně jiná. Já sám jsem do této branže vstupoval s velkými ambicemi a až postupem času pochopil, že to není tak jednoduché. Je to dlouhá cesta, kterou si každý musí projít sám. Nicméně je pravdou, že současné generaci příliš nezávidím. Budou to mít opravdu složité. Mnohem více než my, pokud ovšem zvládnou získat mezinárodní licenci FIFA, aby mohli začít.

Vy jste si profesionální licenci FIFA vybojoval už před devatenácti lety. Mění se trendy mezi agenty podobně jako v samotném fotbale?

Samozřejmě, je to stejné jako v životě. Všechno se mění doslova za pochodu, neustále musíte na něco reagovat a přizpůsobovat se aktuálnímu dění, trendům. Ať už se bavíme o předpisech, smlouvách či samotných hráčích. Co bylo včera dobré, už může být dneska špatné. Tak to zkrátka chodí i mezi fotbalovými agenty.

Dřive jsme se všichni znali a respektovali

Máte v paměti nějaký klíčový krok či přestup, který vám raketově vystřelil kariéru vzhůru?

Myslím si, že mi výrazně pomohly mezinárodní přestupy, které jsme s naší společností začali dělat poměrně rychle. Žil jsem v Rakousku, kde jsem také trénoval, naučil jsem se německy a a udělal si kontakty na vlivné lidi kolem fotbalu. Po udělení licence FIFA jsme tak provedli úspěšné transfery do Rakouska našich českých hráčů jako Milan Fukal, Patrik Siegl, Michal Kordula či Luděk Zelenka, zastupovali jsme i spoustu dalších prvoligových fotbalistů. Tehdy se to povedlo velice dobře odstartovat.

Zdroj: se svolením Daniela Hanuse

Když zavzpomínáte na vyjednávání o přestupech před deseti, patnácti lety a dnes, co všechno se změnilo?

Byla jiná doba. Vzpomínám si, že po dokončení mých FIFA zkoušek nás napříč celou republikou bylo čtrnáct agentů. Menší konkurence a spousta volných hráčů, mnohem lepší vztahy ve fotbalovém prostředí, všichni jsme se znali, respektovali.

Měl jste nějaké svého mentora, který vám pomáhal zejména v těžkých začátcích?

Nejvíc mě samozřejmě pomáhal otec a taky pan Gottvald, někdejší boss drnovického fotbalu a místopředseda ČMFS. U něj jsem pracoval v marketingu ještě před svými agentskými zkouškami. Poté jsem zastupoval hodně fotbalistů z Drnovic, zprostředkoval přestup šikovného Brazilce a on mě postupně začal propojovat s lidmi kolem fotbalu. Jsem moc rád, že tomu je tak i dnes, za což jsem mu vděčný.

Velice mě zaujala vaše spolupráce s Antonem Ondrušem, kapitánem mistrů Evropy z roku 1976. To je poměrně slušná posila do týmu, že?

A právě s ním mě také seznámil pan Gottvald. S Tonym jsme momentálně partneři ve firmě a předává mi kontakty, které získal během své úspěšné kariéry. Zejména na fotbalové kluby a lidi z fotbalového prostředí ve Švýcarsku a Francii, hráče, které pak zastupujeme, včetně kontaktů na UEFA, kde sám dlouhý čas působil. Pro plno lidí byl modla, fotbalový vzor, vždyť šéfoval hráčům jako je Panenka, Nehoda či Viktor, a vy máte dnes takovou osobnost ve firmě, je vaším kolegou a kamarádem. Úžasné!

Jak často probíhají hovory na trase Česká republika-Francie, kde pan Ondruš žije?

Voláme si tak dvakrát, třikrát do týdne, někdy i častěji. Rozebíráme naše věci ve firmě, společné hráče, aktuální fotbal ve světě, ale kromě toho Tony rád vzpomíná i na svou kariéru. Bavíme se o Beckenbauerovi, Cruyffovi, partě z mistrovství Evropy, jak měl na stole nabídky z Bundesligy, jak ho chtěl Beckenbauer do Bayernu a podobně. Snad nejvíc mě ale vždycky dostanou jeho vzpomínky na naše bývalé komunistické politiky, s nimiž vedl únavné a dlouhé rozhovory, boje, aby ho pustili na vysněné zahraniční angažmá do Bundesligy. Asi je vám jasné, jak to tehdy dopadlo. (úsměv)

Kapitán mistrů Evropy z roku 1976 Anton Ondruš (vlevo) po boku legendárního Franze BeckenbaueraZdroj: se svolením Antona Ondruše

V současné době spolupracujete také s bývalým kontroverzním bossem Františkem Chvalovským. S těmi odvážnými kroky tedy nešetříte, to vám řeknu.

Máte pravdu, nešetřím (smích). Říkám všem, že už tahám esa fotbalových osobností kolem mě. Jsem rád, že ho znám osobně. Víte co, ten marginální názor si vytváří společnost skrze zprostředkované zprávy, ale dokud toho člověka nepoznáte osobně, tak jej nemůžete hodnotit. Aspoň já měl vždycky takovou zásadu, že druhého soudím až na základě toho, jak se chová ke mně. S panem Chvalovským jsme se potkali minulý měsíc v Praze a proběhlo velice pozitivní setkání s výsledkem cílené spolupráce. Je neuvěřitelné, jaký má neustálý přehled o fotbale nejen u nás.

Z fotbalu na skok do florbalového prostředí

Před nedávnem jste se vydal rovněž do florbalových vod. Na mysli mám spolupráci s reprezentantem Adamem Hemerkou. Potřeboval jste si rozšířit životopis?

(smích) To určitě ne. Byla to naprosto výjimečná záležitost. Dlouhá léta se znám s Adamovým otcem, se kterým jsme hrávali fotbal. Oslovil mě s prosbou zastupovat Adama při přestupu do zahraničí. Řešili jsme nabídky ze Švýcarska, Švédska a Finska. Nakonec vyšlo angažmá v Tampere. Byla to dlouhá a náročná jednání s finskou stranou, ale s úspěšným koncem. Věřím, že to byl správný krok pro Adama. Finálně jsme se zúčastnili podpisu smlouvy a draftu ve Finsku. Kariéru má rozjetou na výbornou.

Do dalších sportů už neplánujete zabloudit?

Nejspíše ne, ale pokud bych nad něčím dnes reálně přemýšlel, tak by to bylo hokejové prostředí. Přiznám se, že jsem nad tím dříve uvažoval, mám dobré kontakty do Francie i Kazachstánu, takže by to asi dávalo smysl. Navíc jsem hokej jako malý žáček hrával. Každopádně to momentálně není na pořadu dne, protože fotbal a cestovaní s ním spojené mi momentálně zabírá spoustu času.

Ještě na skok zpět k fotbalu. Co vy a potenciální klienti, rýsuje se nyní nějaká potenciální spolupráce?

Stále zastupujeme dobře známého českého fotbalistu Honzu Kalabišku ze Slovácka. Vynikající hráč i kluk. Úžasná spolupráce, která trvá už téměř patnáct let a přinesla nám pět společných přestupů. Rovněž ze Slovácka mladého talentovaného obránce Daniela Holáska, který momentálně nastupuje v juniorce a věřím, že se brzo dostane do prvního týmu Martina Svědíka. Kromě dalších šikovných fotbalistů u nás většinou zastupujeme a máme nabídky k zastupování hráčů ze všech koutů světa, prostřednictví našich skautů a kontaktů. Chceme pracovat s kvalitou a ne kvantitou. Nově jsme začali zastupovat také trenéry.

K tomu může vypomoct také vaše mise do Pobřeží Slonoviny na tradiční Africký pohár národů. Na to se snad ani nejde netěšit, že?

Přesně tak. Kolega z Abidjanu, se kterým spolupracuji už několik let, bude přímo na místě jako komentátor a expert v TV, takže i z tohoto důvodu se tam těším. V podstatě uvidíme výkladní skříň celé fotbalové Afriky, takže snad to bude prospěšný turnaj i pro naši agenturu. Vyrážíme v lednu s Tonym Ondrušem a zahraničními skauty.

Už máte vyhlédnutého svého favorita, kterého budete vábit do českého prostředí?

Ano, jedeme cíleně, a proto nevyrážíme sami. Zbytek si nechám pro sebe, díky licenci FIFA můžeme zastupovat hráč po celém světě, tak proč to nevyužívat…