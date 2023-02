„Je to jedna z legend slávistického fotbalu, která dovedla tým po dlouhých letech k zisku titulu pro Slavii,“ řekl Deníku bývalý obránce Jan Suchopárek, jedna z klíčových osobností Ciprova mužstva v polovině devadesátých let.

Na uznávaném trenérovi, který v Edenu působil dlouhá léta i jako hráč, si cenil především věrného klubismu a také vstřícného vztahu k hráčům.

Slavia v slzách. Zemřel František Cipro, klubové legendě bylo 75 let

„Odvedl ve Slavii obrovský kus práce nejen na hřišti, ale i co se týče motivace hráčů a lidí ve slavistické enklávě. Dokázal ukázat, že je slávista. Už když hrával, tak dokázal přitvrdit, později jako z trenéra a funkcionáře z něj také čišelo, že je slávista. To je hrozně důležité a v současné době to kolikrát není vidět u jiných,“ vzpomíná Suchopárek.

U červenobílého titulu byl v roce 1996 na hřišti také někdejší záložník Daniel Šmejkal. „Ve Slavii jsme tehdy měli skvělé mužstvo a vynikajícího trenéra. Zažil jsem tam krásné tři roky. Pan Cipro pro to byl naprosto zásadní, protože byl kouč. Bez něj by se to nikdy nemohlo stát,“ myslí si Šmejkal.

„Hodně mě to zasáhlo,“ řekl o úmrtí slavného kouče Vladimír Šmicer, slávistická ikona a další bývalý svěřenec i aktér slavného titulu v sezoně 1995/1996. „Pan Cipro byl ten přísnější, pan Pešice trochu hodnější. Trenér Cipro to uměl na kabinu,“ připomněl Šmicer i Josefa Pešiceho, který v Edenu dělal Ciprovi asistenta. V roce 2017 bohužel i on zemřel na rakovinu.

„Ten titul byl pro všechny slávisty přelomový. Také díky němu se pak povedlo mistrovství Evropy v Anglii a nejdůležitější hráči odešli do Evropy,“ dodal Šmicer, který v roce 1996 zamířil do Francie a později do slavného Liverpoolu.

Příkladný trenér

Asi není náhoda, že jak Suchopárek, tak Šmejkal se po ukončení hráčské kariéry vrhli na trenéřinu. Cipro i v tomto případě představoval uctívaný příklad k následování. Nešlo o žádného diktátora, přitom však nikdy neměl problém získat respekt kabiny.

KOMENTÁŘ: František Cipro. Ten, který vrátil slávistům sebevědomí a hrdost

„Pro mě byl veliký vzor, co se týče trenéřiny a dobrého vztahu k hráčům. V poslední době jsme se párkrát potkali během srazu jednadvacítky v Hluboké a pořád jsme si měli co říct. Naše debaty pro mě byly důležité a povznášející,“ řekl Suchopárek, v současnosti trenér české reprezentace do 21 let.

Ciprovo úmrtí po dlouhé nemoci tak zasáhlo všechny, nejen slávisty. Vřele na něj vzpomínají i v českobudějovickém Dynamu, v brněnské Zbrojovce a dalších klubech. „Je mi moc líto, co se stalo. Pan Cipro tady zanechal obrovský kus práce. Chtěl bych vyjádřit jeho rodině svoji lítost a soustrast. Budeme na něj vzpomínat,“ dodal Šmejkal.