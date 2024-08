Ještě před pár dny se zdálo takřka jisté, že Adam Hložek zamíří z německého Leverkusenu do Leicesteru hrajícího britskou Premier League. Alespoň to tvrdil renomovaný fotbalový novinář Fabrizio Romano, jehož informace často bývají spolehlivé. Tentokrát však zřejmě střelil vedle.

Útočník české fotbalové reprezentace, který nechyběl ani na letošním neúspěšném Euru, totiž sice opravdu opustí Leverkusen, jenže hranice našeho západního souseda nepřekročí. Jeho dalším působištěm se podle magazínu Kicker stane Hoffenheim.

Dvaadvacetiletého exsparťana má dělit od přestupu do dalšího bundesligového celku jen zdravotní prohlídka. Pokud bude úspěšná, stane se spoluhráčem Pavla Kadeřábka a Davida Juráska a současně nejdražší posilou v historii klubu.

Své si k tomu opět řekl i Romano, který má přestup za hotový. Přestupová částka podle jeho informací činí 17 milionů eur, tedy 429 milionů korun, na další dva miliony eur mohou vyjít bonusy. S celkovou částkou až 19 milionů eur (479 milionů korun) by se Hložek stal podle žebříčku specializovaného serveru transfermarkt.com třetím nejdražším českým hráčem v historii po Pavlu Nedvědovi (45 mil. eur) a dosavadním spoluhráči Patriku Schickovi (42) a jeho transfer čtvrtým nejdražším přestupem.

Sedmý tým minulé sezony a účastník Evropské ligy před startem bundesligy shání posily do ofenzivy, poté co reprezentant Maximilian Beier odešel do Dortmundu, Woutu Weghorstovi skončilo hostování z Burnley a Ihlas Bebou je zraněný. Dosud nejdražším hráčem klubu je útočník Mergim Berisha, který vloni v létě přišel z Augsburgu za 14 milionů eur (353 milionů korun).

Do Leverkusenu přišel Hložek předloni z pražské Sparty a smlouvu má ještě na tři roky. Klub za něj tehdy zaplatil podle transfermarktu 13 milionů eur. V uplynulé sezoně vyhrál s Bayerem německou ligu i pohár. V bundeslize ale účastník letošního mistrovství Evropy nepatřil do základní sestavy, šanci dostával spíše v Evropské lize. Za Leverkusen v minulém ročníku zasáhl do 36 soutěžních duelů a měl bilanci sedmi branek a pěti asistencí.

O Hložkově možném odchodu z Bayeru kvůli nižšímu vytížení se mluví delší dobu. Zájem o něj podle médií měl také Stuttgart, který skončil v německé lize druhý a kvalifikoval se do Ligy mistrů.