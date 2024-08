Fotbalista Adam Hložek by mohl z Německa zamířit na další věhlasnou adresu. O útočníka bundesligového Bayeru Leverkusen a české reprezentace má podle uznávaného fotbalového žurnalisty Fabrizia Romana zájem nováček Premier League Leicester City.

Hložek před cestou na Euro oslavil s Leverkusenem mistrovský titul, když Bayern prošel německou nejvyšší soutěží bez výraznějších zaváhání. Ačkoliv pak ale s národním týmem na mistrovství Evropy neuspěl, mohl by se přesunout do další z nejlepších evropských soutěží.

Před čase se spekulovalo, že by z Leverkusenu, kde nedostával tolik prostoru, jak by si zřejmě sám představoval, mohl zamířit do Stuttgartu, ten ale nakonec natrvalo přivedl Denize Undava.

V klubu, který před osmi lety slavil senzační triumf v Premier League, ale později neodvrátil sestup do nižší soutěže, odkud se nyní vrátil mezi elitu, by měl působit na ročním hostování s povinnou opcí ve výši až 18 osmnáct milionů eur, tedy přes 450 milionů korun.

Rodák z Ivančic zasáhl v minulém ročníku do třiadvaceti bundesligových zápasů, jen dvakrát však odehrál plnou porci devadesáti minut. Vstřelil dvě branky, stejný počet přidal v Evropské lize, o jednu více pak v německém poháru. který Bayer po finálové výhře nad Kaiserslauternem také vyhrál.