Od Slavie to byl do značné míry risk a experiment. „Charakterově působí velmi dobře, měl dokonce i krátký proslov před týmem. Je strašně šťastný, že je tady a opět chce nastartovat svoji kariéru. Pokud se alespoň částečně dostane na level, kde byl před nějakými třemi nebo čtyřmi lety, tak to bude opravdu bomba,“ komentoval začátkem prosince minulého roku čerstvou posilu asistent trenéra Jaroslav Köstl s tím, že Nizozemec ale potřebuje čas.

Jenže ten mu nakonec byl vyměřen jen v délce čtyř měsíců. Poslední březnový den oznámil pražský celek ukončení spolupráce. Hráč prý vyjádřil přání soustředit se na svou kariéru poblíž své rodiny.

A tak se i stalo. V minulých dnech se psalo o možném přesunu do Alkmaaru, nakonec je ale vše jinak. Příchod dvaadvacetiletého fotbalisty, v jehož životopise najdete takové štace jako PSV Eindhoven či dokonce Juventus Turín, bude o restart kariéry bojovat v posledním týmu nizozemské první ligy Waalwijku.

Ihattaren platil kdysi za velký talent a byla mu předpovídána velká budoucnost. V profesionálním fotbale debutoval už v šestnácti letech, sáhl po něm zmíněný Juventus, odkud putoval na hostování do Ajaxu Amsterdam. Zde před dvěma a půl lety odehrál dosud poslední soutěžní utkání.

Potíže přišly po smrti otce

Sám přiznává, že jeho kariéru ovlivnila smrt otce, s níž se těžko vyrovnával. Vyrovnával se s psychickými potížemi, na kontě má i problémy se zákonem, když byl stíhán za napadení partnerky a pokus o podněcování k vyhrožování.

„Vše se sesypalo, neviděl jsem smysl života. Byl jsem psychicky v úzkých, tak jsem jedl. V jednu chvíli jsem vážil 117 kilo. Přes den jsem spal a v noci jsem byl vzhůru. Ani jsem nechtěl spát, protože jsem ve snech viděl pořád svého otce," přiznal před časem nizozemským médiím s tím, že nyní pracuje na své nejlepší verzi.

A hlasy z Nizozemí to potvrzují. Ihattaren už od jara spolupracuje jak na své fyzické, tak psychické stránce a chce se vrátit zpět na fotbalové trávníky. Další šanci dostává právě ve Waalwijku. „apadá do klubové filozofie začlenit do naší rodiny hráče, kteří z jakéhokoliv důvodu procházejí těžkou fází své kariéry, s cílem vzájemně si pomáhat. Našli jsme do našeho kádru kreativního záložníka," je s posilou spokojen technický ředitel klubu Mo Allach. Ihattaren ve Waalwijku podepsal kontrakt na jednu sezonu s roční opcí.