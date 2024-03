Český fanoušek si zvykl na bodové hody v koeficientu z podzimních základních skupin evropských pohárů. Ve čtvrtek večer to ale byla z tohoto pohledu poněkud dietnější krmě. Proti velkoklubům evropské kopané předvedla pražská „S“ srdnaté výkony, žel bez bodového zisku. Situaci tak zachraňovala alespoň Plzeň.

Fotbalisté Viktorie Plzeň uhráli v úvodním utkání osmifinále Evropské konferenční ligy bezbrankovou remízu na hřišti Servette Ženeva. | Foto: se svolením Daniela Ulricha

A na Západočechy budou české kluby spoléhat i za týden v odvetě. Remízou v Ženevě proti místnímu Servette totiž svěřenci trenéra Miroslava Koubka zařídili českému fotbalu do koeficientu 0,250 bodu a bezbrankový výsledek navíc dává nadějné vyhlídky do odvety i co se týče případného postupu do čtvrtfinále Konferenční ligy.

Zbývající dva čeští zástupci však nezískali v prvních osmifinálových zápasech ani bod. Především pak v případě pražské Sparty, která i přes bojovný výkon v domácím prostředí vysoko podlehla Liverpoolu 1:5, jsou myšlenky na postup mezi nejlepších osm týmů Evropské ligy opravdu jen v rovině teorie.

Chvála na Letné. Sparta nadchla díky fanouškům, ozvali se i hráči Liverpoolu

Slávisté mohou litovat zejména brzkého vyloučení Dioufa. I v deseti pak sice dokázali vstřelit dva góly, ale také čtyři inkasovali. Hlavně ten poslední, pět minut před koncem, sebral vršovickým fotbalistům o mnohem lepší pozici do odvety.

„Postup ještě není úplně ztracen, ale i tady to mohlo a mělo dopadnout lépe. Škoda brzké červené karty a pozdní čtvrté inkasované branky,“ glosuje trefně situaci FC Koeficient, účet na sociální síti X, který se zabývá právě koeficientem.

Po losu bylo lépe

Situace je tak svízelnější, než byla po osmifinálovém losu. Šance Česka na elitní desítku, která zaručuje pro sezonu 2026/27 přímé nasazení ligového šampiona do základní skupiny Ligy mistrů, se podle modelu analytiků ze společnosti Opta, snížila. Nic ale není každopádně ztraceno.

V aktuálním pořadí patří České republice jedenácté místo, a domácí kluby tak čeká boj na dálku se Skotskem, které má v pavoucích evropských pohárů už jen Glasgow Rangers. Soupeř Sparty ve skupině Evropské ligy dokázal v osmifinále remizovat v Benfice Lisabon 2:2, a reálně tak zůstává v bojích o postup.

Sparta s Liverpoolem? Smutnější pohled jen na Babiše v bruslích, perlil Bosák

Ostatní státy už jsou totiž ze hry venku. A to třeba i díky Antonínu Barákovi, který ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o výhře Fiorentiny na hřišti izraelského celku Maccabi Haifa 4:3.

Jako nejideálnější varianta, jak si v žebříčku polepšit, se tak momentálně jeví výhra a následný postup Viktorie Plzeň a zároveň porážka a současně konec Rangers.

O tom, jak se situace nakonec vyvine, tak hodně napoví příští čtvrtek a osmifinálové pohárové odvety.