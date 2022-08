Jak jinak si vysvětlit, že provinční klub Raków Čenstochová, který dlouhá léta třel bídus nouzí v nižších polských soutěžích, je najednou krůček od účasti v základní skupině Konferenční ligy?

Stadion (či spíše stadionek pro 5500 diváků) Rakówa se nachází asi pět kilometrů od kláštera Jasná Hora, kam za slavnou a zázračnou ikonou Matky Boží proudí zástupy zbožných poutníků. K cestovatelům do slezského města Čenstochová se zařadili také fotbalisté Slavie, i když jejich cílem není mystérium polského katolicismu, ale „jen“ dnešní zápas s domácím celkem. Odveta play-off KL se hraje příští týden v ateistické Praze.

Soupeř neznámý i nebezpečný

Sešívaní za sebou mají náročný postup přes Panathinaikos, oproti kterému je polský tým velkou neznámou. „V Řecku to bylo peklo, ale i polští fanoušci jsou hodně bouřliví. Očekávám něco podobného, i když v menším měřítku,“ řekl před nástupem do vlaku směr Polsko útočník Ivan Schranz.

„Jde o hodně. Je to malý klub, na polské scéně docela nový. Šli až ze třetí ligy a dotáhli to skoro úplně na vrchol. V minulé sezoně bojovali o první místo, vyhráli pohár. Víme, že je to velmi dobrý tým, musíme si dát pozor,“ dodal Schranz.

Vicemistři polské Ekstraklasy v předchozích předkolech Konferenční ligy hladce vyřadili Astanu i Trnavu, ve čtyřech zápasech neinkasovali ani gól.

Pro Slavii sice hovoří mnohem bohatší zkušenosti z pohárů i síla kádru, ale podcenit Raków by rozhodně neměli. A zdaleka nejen kvůli podpoře polské patronky. Tým dvoumetrového kapitána Tomáše Petráška (momentálně je zraněný) pohání dravé odhodlání napsat novou kapitolu klubových dějin.

Dobývání obranného valu

„O soupeři máme detailní informace, něco jsme konzultovali i s českými hráči z polské ligy. Hrají dobře do obrany, poctivě brání v bloku a nedostávají moc gólů. Moc se nepouštějí do kombinací, spíše spoléhají na defenzivu a rychlý přechod do útoku. Bude to velký boj a dobývání,“ očekává Zdeněk Houštecký, asistent vrchního slávistického stratéga Jindřicha Trpišovského.

Červenobílí mají s polským klubovým fotbalem poměrně čerstvé zkušenosti, když loni v předkole Evropské ligy vypadli s Legií Varšava. A už zmíněný dvojzápas s Panathinaikosem prověřil jejich aktuální formu.

„Čeká nás úplně jiný soupeř než Panathinaikos, bude to jiný styl dvojzápasu. S Panathinaikosem to pro nás bylo těžké do defenzivy, proti Rakówu nás naopak čeká soupeř strašně pevný v defenzivě a se skvělou mentalitou. Je to poslední krok, který musíme udělat,“ připomněl Trpišovský fakt, že v případě nezdaru by Slavia poprvé od sezony 2016/2017 nehrála na podzim evropskou skupinu.

Něco takového si ale v Edenu nepřipouštějí.