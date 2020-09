Jenže letos je to jinak. Může za to nemoc covid-19. Jak jinak.

Kvůli čínskému viru se úplně rozpadá jízdní řád 2. kola soutěže zvané Mol Cup. Už bylo zrušeno šestnáct utkání, do včerejška se odehrála pouze dvě. Dnes by mělo přibýt dalších osm do hry jdou i ligisté Bohemians, Ostrava, Karviná, Zlín a Mladá Boleslav. Přesto je to nedobrá bilance.

Důvod je jasný. Pokud se kluby z nižších soutěží (od třetí ligy níž) mají utkat se soupeři ze dvou elitních lig, musejí mít negativní test na koronavirus. A to stojí dost peněz. Navíc mají v klubech dozajista strach z pozitivního verdiktu.

Například východočeský Náchod uvažoval o kontumaci, ale nakonec do zápasu s Hradcem Králové nastoupil. Prohrál 0:6…

Podobně se zachovalo Nové Město na Moravě, které vyzvalo Jihlavu. „Zápas je pro nás pomyslná třešnička na dortu, chceme ji potrápit. Myslím si, že mezi druhou a třetí ligou není až takový rozdíl. Když se kluci zkoncentrují a budou mít svůj den, můžeme překvapit,“ varoval protivníka trenér Richard Zeman.

Nemalé výdaje

Nakonec se to nepovedlo, favorit zvítězil i když nepříliš přesvědčivě 2:1. „Rozhodnutí sehrát utkání rozhodně nelitujeme,“ řekl po těsné prohře René Horákovský, předseda SFK Vrchovina.

Tato slova pronesl i přesto, že klub měl s duelem nemalé výdaje. Testovánní přišlo na čtyřicet tisíc (polovinu by měla uhradit fotbalová asociace).

Jenže to není všechno. „Další náklady nám přinesly výdaje na uspořádání, odložení ligového duelu s Velkým Meziříčím nebo přesun zápasů přípravek. Celkově nás tak pohár přišel na zhruba padesát až šedesát tisíc korun,“ vypočítal předseda Horákovský.

Podobně jako jeho klub se zachovaly také Domažlice. Jiskru čeká dnes v poháru druholigový sok z Ústí nad Labem. „Testy už máme za sebou. Já věřím, že všechno proběhne v pořádku a utkání se odehraje bez výraznějších komplikací,“ prohlásil trenér Pavel Vaigl.

Tým možná žene i touha po odvetě. S Ústím se potkal v poháru v minulé sezoně a vypadl až po penaltovém rozstřelu. Pomstí se?