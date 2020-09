Fotbalová reprezentace řeší na svém prvním letošním srazu vážný problém. Souvisí s koronavirem - pozitivní test na covid-19 měl člen realizačního týmu. "Můžu to potvrdit," řekl tiskový mluvčí fotbalové reprezentace Petr Šedivý.

Utkání Česko - Slovensko. | Foto: ČTK/Kamaryt Michal

Co to znamená? Zápas proti Slovensku, kterým měli Češi v pátek vstoupit do Ligy národů, je možná v ohrožení. "Hráči i další členové národního týmu se podrobili dalším testům. Výsledky jsou negativní," dodal Šedivý s tím, že nakažený člen realizačního týmu (údajně masér) skončil v izolaci.