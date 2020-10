Místopředseda FAČR Roman Berbr je ve vazbě, rozprášena byla komise rozhodčích, na světlo jdou důkazy o ovlivňování zápasů ve druhé a třetí lize. Český fotbal schytal další ránu, nynější kauza může hravě překonat tu kolem Ivana Horníka.

Co na to říká Martin Malík, předseda asociace?

Domnívám se totiž, že v tuto chvíli je nejdůležitější zastavit nabírání vody do lodi a není tady prostor pro to, abychom mezi sebou začali politikařit a vymýšlet, kdo si sedne na jakou židli.

Jste rád, že se fotbal zbavil Romana Berbra?

Několikrát jsem deklaroval, že mě děsí, co by se dělo, kdyby konec Romana Berbra ve fotbal přišel náhle… Teď jen doufám, že se fotbal z této změny dovede v pozitivním smyslu vzpamatovat.

Přemýšlel jste o rezignaci? Obviněný Berbr odstoupil.

Byl bych šílenec, kdybych řekl, že jsem o to neuvažoval, nezabýval se tím. Na druhou stranu, v tuto chvíli pro to není prostor. Musíme udělat kroky, které jsou nutné. K této situaci došlo za mého volebního období, bylo by zbabělé říct, že odcházíme.

Před rokem jste řekl, že kluby mají lidi na „dělání“ rozhodčích…

Byl jsem to já, kdo v létě loňského roku rozvířil v médiích debatu na téma rozhodčích, protože jsem slyšel řadu různých příběhů. Neměl jsem k nim ovšem jediný důkaz a spokojil jsem se tedy s ujištěním, že neexistuje-li poptávka po ovlivnění výsledků, neexistuje ani nabídka takového chování. Byla to chyba.

Proč?

Jako k předsedovi k vám samozřejmě doléhá celá řada informací, ale pokud pro ně nemáte možnost zajistit důkazy, je to velmi komplikované. Domnívám se, že v průběhu rozplétání celé téhle kauzy bude dobře patrné, že k těmto je schopna se opravdu dostat pouze policie s využitím veškeré techniky, kterou disponuje. Nedá se předpokládat, že bychom se o něčem dozvěděli, aniž by do celého procesu zasáhla policie.

Co bude nyní dělat asociace?

Musíme se k celé téhle situaci postavit, přijmout opatření a zajistit, aby se nic podobného v budoucnu neopakovalo. A já si myslím, že jsme celou řadu věcí už zahájili. Není nic nového, že jsme loni na podzim spustili náborovou kampaň rozhodčích. Tehdy nikoho z nás nenapadlo, že dojde k podobné kauze… Je to jasný důkaz toho, že jsme nečekali, až nám tady něco - lidově řečeno - bouchne pod zadkem. Snažili jsme se hledat cesty, řešení. Jsem přesvědčen, že jsme nyní schopni v tom pokračovat.