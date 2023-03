KVÍZ: Fotbalisté hrají v Moldavsku. Znáte slavné kanonády a trapasy s trpaslíky?

Čeští fotbalisté se v pondělí večer v Kišiněvě pokusí navázat na skvělý vstup do bojů o postup na Euro 2024. Po domácí výhře nad Polskem se zdá, že s Moldavskem by výběr trenéra Jaroslava Šilhavého neměl mít větší potíže, ale zápasy s tzv. fotbalovými trpaslíky bývají často ošidné. Ověřte si v kvízu Deníku, co víte o utkáních národního týmu s podceňovanými outsidery.

Češi se na úvod evropské kvalifikace utkali s Polskem | Foto: se souhlasem CPA