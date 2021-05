Na stadiony (a to i na druholigové) se totiž mohou vrátit diváci, konkrétně deset procent kapacity každého hlediště. Ligová fotbalová asociace vyjednala podmínky s ministerstvem zdravotnictví. Půjde o držitele permanentek, kteří jsou považováni za partnery klubu. Stejný princip by už měl podle všeho platit ve středu na pohár (Sigma hostí Slavii, Plzeň hraje s Teplicemi).

Je třeba test

Každý musí celou dobu používat respirátor. Současně se musí prokázat negativním výsledkem PCR či antigenního testu (ne starším než 48 hodin), potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních devadesáti dnech nebo certifikátem o dokončeném očkování.

Změna k lepšímu je pochopitelná, vždyť hokej už podobnou věc na finále dokázal. V Třinci sledovalo klíčový mač celkem tisíc lidí. „Věřím, že pro závěrečnou fázi sezony půjde o příjemné zpestření a že fanoušci budou ochotni za cenu dlouho vytouženého návratu na fotbal akceptovat i několik nutných podmínek, jako je povinné testování, respirátory nebo rozestupy,“ řekl Dušan Svoboda, šéf Ligové fotbalové asociace.

Kdy naposledy byli fanoušci na fotbale? Ještě na začátku sezony chodili (limit byl 2 000), navíc na konci srpna se objevila naděje, že čísla porostou. Zdálo se, že kluby budou moci rozdělit tribuny do deseti sektorů, v každém z nich bylo plánováno až tisíc lidí. Například na Spartě a Slavii, na největších stadionech v Česku, by to znamenalo slušné návštěvy až devíti tisíc diváků.

„Navyšujeme počty míst u hromadných akcí. Dosud jsme měli maximálně pět sektorů, ve venkovních prostorech v nich mohlo být tisíc osob, ve vnitřních pět set osob. Je možné je navýšit až na deset sektorů s vlastním vstupem, zejména u větších hal. U vnějších akcí bude nutné mít jednu řadu volnou,“ řekl tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Jenže byla to jen a pouze chiméra. Stejně jako bleskově skončilo Vojtěchovo angažmá, ani tato idea se nezměnila v praxi. Naopak na konci září bylo rozhodnuto, že se duely budou konat bez návštěvníků, tedy bez toho ač je to klišé koření.

„Intenzivně jsme to diskutovali se zástupci sportů. Oproti divadlům je nejrizikovější to, že jsme sice diváky schopni kontrolovat na stadionech, ale po zápasech se shromažďují a předávají si ten virus,“ vysvětlil Roman Prymula, Vojtěchův nástupce ve funkci.

Zákaz od října

Ani to nevydrželo (a to ostatně ani Prymula). Ve druhém říjnovém týdnu přišel zákaz samotných zápasů.

„Přestože představitelé vlády avizovali, že zpřísněná opatření se budou týkat volnočasových aktivit, a nikoliv podnikatelské činnosti, ve vztahu k profesionálnímu sportu je realita odlišná. Je třeba si uvědomit, že profesionální sport není v žádném případě volnočasovou aktivitou, ale odvětvím, které v Česku zaměstnává tisíce osob,“ rozčiloval se tehdy Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Když se program opět po měsíci rozjel, fanoušci měli smůlu. Nyní se to změní. Na jak dlouho?