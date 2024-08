Sparta vyřadila Malmö a po 19 letech postoupila do Ligy mistrů.

Čekala na to celá jedna generace. Fotbalisté Sparty porazili v odvetě závěrečného předkola Ligy mistrů švédské Malmö stejným výsledkem jako před týdnem - 2:0 - a můžou už se těšit na souboje s elitními soupeři. Za postup do milionářské soutěže Letenští dostanou 18,62 milionu eur (téměř 466 milionů korun).

"Je to splněný sen. Po tom, co se mi všechno stalo, jsem už moc nevěřil, že by se něco takového mohlo stát. Jsem hlavně rád za klub a kluky v kabině. Cesta, kterou tady nastavili (sportovní ředitel) Tomáš Rosický a (sportovní manažer) Tomáš Sivok, je dlouhodobá. Byl jsem u začátků, kdy se nedařilo tolik, jak jsme chtěli. Teď jsem rád, že jsem u těch hezkých chvil," radoval se kapitán Filip Panák.

"Neskutečné, užívám si to nejen já, ale všichni hráči, celý realizační tým a všichni lidé, kteří nás dnes přišli podpořit. Jsem velmi rád, že jsem gólem přispěl k výhře a k postupu do vysněné Ligy mistrů. Doteď mám husí kůži. Postoupili jsme tam jako mužstvo, jsem na něj hrdý," líčil Lukáš Haraslín, který v závěru proměnil penaltu.

Od začátku bylo jasné, že jde o hodně, nikdo se nebude bezhlavě hrnout do útočení a budou rozhodovat detaily. Třeba penalty. Už po čtvrt hodině hry ukázal francouzský rozhodčí Turpin na značku pokutového kopu, když Zätterström stáhl Sörensena. K míči se postavila sparťanská hvězda Birmančevič, ale penaltu zahrál "po baníkovsku" a vysoko přestřelil.

Uběhlo jen pár minut a stejnou situaci dostali k dispozici také hosté. Vitík podrazil Christiansena a sám faulovaný hráč se rozhodl, že penaltu kopne. Na rozdíl od Birmančeviče trefil branku, ale gólman Vindahl vystihl směr a míč vyrazil.

Hra se trochu uklidnila, další vzruch na tribunách pak přinesla střela Haraslína, ale vyhlášený kanonýr se (zatím) netrefil.

Haraslín proměnil penaltu

Krátce po změně stran se po chybě ve středu hřiště dostal do nadějného zakončení Rieks, tváří v tvář Vindahlovi ale neuspěl. O chvíli později se ke slovu dostal opět Haraslín, po jehož trefě explodovala Letná nadšením, ale jen na pár vteřin kvůli ofsajdu.

Jak minuty ubíhaly, Malmö muselo otevírat hru a sparťané se dostávali do tlaku. Na ukazateli skóre pořád svítily dvě velké nuly, Kairinen trefil z trestného kopu břevno… Letnou rozjásala až 81. minuta, kdy rozhodčí nařídil po faulu na Preciada třetí penaltu, z níž otevřel skóre Haraslín.

Definitivní razítko postupu do Ligy mistrů pak Sparta udělala o dvě minuty později, kdy po parádní kombinaci našel úspěšný penaltový střelec před brankou nováčka ve sparťanském dresu Rrahmaniho a ten neměl problém trefit zblízka branku.

Sparta si zahraje Ligu mistrů po dlouhých devatenácti letech. "Největším snem je zahrát si s Gironou kvůli Krejdovi (bývalému kapitánovi Sparty Ladislavu Krejčímu), před utkáním jsme si volali. Chtěl bych se tam podívat a porazit je," přál se Panák.