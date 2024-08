Stadion Steaua, který bývá občas nazýván Ghencea podle čtvrti, v níž stojí, zdobí rumunské hlavní město od roku 2021. Vybudování fotbalového svatostánku pro více než 31 tisíc lidí stálo 95 milionů euro a nová budova stojí na místě původního stadionu z roku 1974.

„Je to úplně nový stadion. Má tedy menší kapacitu, asi 31 tisíc, zatímco na národní stadion se vejde asi 55 tisíc. Je to ale krásný nový stadion. Možná je to pro ně trošku nevýhoda, protože na národním stadionu dokážou naplnit 55 tisíc lidí a věřím, že na Spartu by to přišlo. Tam by je asi lidi hnali ještě o trochu víc,“ vyprávěl v rozhovoru pro Deník český brankář Lukáš Zima, který v Rumunsku působí už druhým rokem.

Fotbalisté FCSB se musí spokojit jen se zázemím svého rivala z druhé ligy. Oba se přitom odkazují k historii stejného klubu, ale mezi jejich fandy vládnou silné antipatie. Původně armádní klub se rozštěpil na dva nové celky po vleklých právních tahanicích o právo na značku Steaua. Klub kontroverzního podnikatele Gigiho Becaliho se přejmenoval na FCSB, zatímco Steaua bojuje o soutěž níže a hraje na moderním stadionu.

FCSB na něm přesto nebude doma. Krásný stadion odkazuje ke své armádní tradici už před vstupem, kde jsou postavena dvě protiletecká děla. Další pohledy pak návštěvníkům odhalí, že se nachází na půdě Steauy.

Oficiální fanshop přímo na stadionu byl den před utkáním mezi FCSB a Spartou kompletně vyprázdněný a všechny sedačky v tiskovém středisku zdobí logo toho méně úspěšného bukurešťského celku. Pro účely tiskové konference před zápasem s Pražany pořadatelé alespoň zakryli loga na židlích speciálními návleky v barvách FCSB.

Nikdo nebude doma

Podobně schizofrenní situaci mimochodem můžou zažívat i sparťané a jejich fanoušci. Při průjezdu městem můžou zahlédnout řadu vlajek v barvách svého klubu, ale samozřejmě jde o státní vlajku Rumunska. Mnoho přátel asi Pražané v Bukurešti mít nebudou, jak si dobře uvědomuje i jejich trenér Lars Friis.

„Předpokládám, že tu moc přátel mít nebudeme. Očekávám skvělou atmosféru. Atmosféru Ligy mistrů. Domácí udělají cokoli, aby nás rozhodili. Musíme být připravení na všechno,“ vyhlásil sparťanský kouč.

Klíčový zápas, v němž se vítěz posune do další části kvalifikace Ligy mistrů, je na programu už v úterý od 20:30 českého času. Domácím nebude v jistém smyslu ani jeden tým, ale FCSB se bude moci opřít o bouřlivou podporu diváků.

„Pravda je, že fanoušci jsou tady horkokrevní a Sparta to určitě nebude mít jednoduché,“ potvrdil i brankář Zima, který se sám chystá na zápas vyrazit přímo na stadion.