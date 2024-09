Sparťanským fotbalistům se vstup do Ligy mistrů povedl.

Vítězstvím 3:0 proti rakouskému Salcburku oslavili fotbalisté Sparty návrat do hlavní fáze Ligy mistrů po devatenácti letech. O góly Letenských se postarali Kairinen, Olatunji a Laci.

Obnovená premiéra Sparty v Lize mistrů snad ani nemohla začít lépe. Na zteč se už ve druhé minutě vydal Haraslín, s jehož pokusem si ale gólman Blaswich poradil. Vyrazil ale míč jen před sebe, kde se v pravý čas zjevil Kairinen a otevřel skóre.

Sparta byla namlsaná a už o dvě minuty později to mohlo být o dvě branky. Haraslín zaregistroval vyběhnutého brankáře hostí a zkusil ho z dálky přelobovat, míč se ale mezi tři tyče nevešel. Po necelé čtvrthodině hry pak Olatunji nasměroval balón po Preciadově centru jen těsně mimo bránu.

Rakouský tým se moc do zakončení nedostával, přesto mohlo být pro Spartu zle. Yao však přebíral míč před vyrovnávací brankou v ofsajdu, a tak Sparta měla stále navrch.

A do šatny šla dokonce s dvougólovým náskokem. Zápisu do střelecké listiny se po sedmizápasovém půstu dočkal Victor Olatunji, jenž po nákopu Panáka prostřelil Blaswiche.

Salcburský trenér sice do druhého poločasu sáhl do sestavy, jeho týmu to ale nic moc platné nebylo. Německého brankáře v rakouských službách tentokrát vyškolila tentokrát dvojice Victor Olatunji a Qazim Laci a právě albánský záložník trestal hosty potřetí.

Sparťané mohli náskok ještě zvýšit, žádná z jejich příležitostí se už však neujala, a tak výsledek 3:0 zůstal i po závěrečném hvizdu.