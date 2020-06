Účast mezi nejlepší osmičkou Ligy mistrů už si v březnu zajistily Paris St. Germain, Bergamo, Atlético Madrid a Lipsko. Z osmifinále zbývá odehrát odvetné duely Manchester City - Real Madrid, Juventus Turín - Lyon, Bayern Mnichov - Chelsea a Barcelona - Neapol.

UEFA rozhodla, že osmifinále se dokončí 7. a 8. srpna. Zatím neurčila, zda to bude na stadionu týmů, které měly být v odvetě vedeny jako domácí, nebo už v Portugalsku. Turnaj "Final Eight" začne v Lisabonu 12. srpna a vyvrcholí finálovým zápasem 23. srpna.

Dohrávka Evropské ligy

Stejným způsobem se dohraje Evropská liga, která byla rovněž přerušena v průběhu osmifinále. Dohrávky začnou 5. a 6. srpna, turnaj pro osm nejlepších pak budou od 10. do 21. srpna hostit německá města Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen a Kolín nad Rýnem, kde se uskuteční finále. UEFA zatím nerozhodla, zda budou moci být na stadionech nějací diváci.

Kvůli mimořádné situaci a nabité termínové listině se v příští sezoně bude hrát kvalifikace evropských pohárů s výjimkou play off o Ligu mistrů jen na jeden zápas místo tradičních dvou. O dějišti utkání rozhodne los. Do kvalifikace půjdou všichni čeští zástupci.

Fotbalové mistrovství Evropy bude hostit všech 12 zemí



Unie evropských fotbalových asociací UEFA potvrdila, že fotbalové mistrovství Evropy, odložené pandemií koronaviru na příští léto, se odehraje ve všech dvanácti původně avizovaných městech. Šampionát se uskuteční od 11. června do 11. července. Na podzim se v říjnu a listopadu během reprezentačních termínů budou hrát tři místo obvyklých dvou zápasů.



Kvůli odlišné pandemické situaci v jednotlivých zemích se v minulých dnech spekulovalo o možném snížení hostitelských měst. UEFA ale rozhodla, že se šampionát bude hrát ve všech dvanácti zemích, jak se původně plánovalo.



Závěrečný turnaj, který je oslavou 60 let od založení Eura, budou hostit Řím, Baku, Kodaň, Petrohrad, Amsterodam, Bukurešť, Londýn, Glasgow, Bilbao, Dublin, Mnichov a Budapešť. Český celek se ve skupině D v Glasgow a Londýně postupně utká s jedním ze čtyř vítězů play off, Chorvatskem a Anglií. Mistrovství se mělo původně hrát letos v červnu a v červenci.



Odložené play off o šampionát se dohraje v říjnu a listopadu, UEFA kvůli tomu vložila do reprezentačních termínů pro tyto měsíce třetí k tradičním dvěma zápasům. Nový ročník Ligy národů začne podle plánu v září.