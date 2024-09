Jaké byly dny mezi zápasy s Gruzií a s Ukrajinou?

Byla tam nějaká hořkost po zápase v Gruzii, která byla na místě. Je možná ale i dobře, že je tak málo času na další zápas. Je to o tom se na to připravit, oklepat se, udržet soudržnost a jít do zápasu co nejlépe připravení. To se místy jednoznačně povedlo.

Jste rád, že jste byl od začátku na hřišti při téhle výhře?

Jsem. Myslím, že jsem byl aktivní, byl jsem u důležitých momentů. V první půli skoro u všech. Jsem za to moc rád. Na mně je, abych podal maximální výkon, když jsem povolaný a jsem na hřišti. To se snažím dělat.

Výborný výkon podal dvougólový Pavel Šulc, kterému jste asistoval na první branku. Co jste říkal jeho výkonu?

Při prvním gólu byl na správném místě, jinak myslím, že by to byl můj gól.

Šlo to do brány?

Jo. Nebo nevím, ale za mě jo. Je to ale jedno, byl tam a dal gól. Druhý gól trefil nádherně. Vím, jaké to je dát dva góly za nároďák. Je to nádherné a zaslouží si to, protože to trefil nádherně.

Oddechli jste si?

Je to spíš takové nakopnutí do budoucna, že se to nikam neztratilo, že jak kvalita, tak nebezpečnost a touha po vítězství tam pořád jsou. Nálada před zápasem nebyla ideální, ale řekli jsme si to, co jsme si řekli. Jak se chceme prezentovat. A myslím, že můžeme mluvit o lehkém napravení.

Co jste si řekli?

Nepůjdu do detailů, prostě ukázat jinou tvář. Ukázat tvář, kterou myslím, že tenhle tým může mít. Kvalitu, kterou má, prodat a ukázat lidem. I když tady jich bylo málo, ale doufám, že u televize jich bylo víc, co se koukali. Takže to má smysl.

Je mi jedno, jak se na mě budou dívat

Je pro vás překvapením, že domácí atmosféru měli v Edenu Ukrajinci?

Je a doufám, že třeba i tímhle zápasem se to zase nakopne a začneme být národ, který bude chtít jít na fotbal a bude se chtít koukat. I když si moc dobře uvědomuju, že pro lidi to je náročné a nebylo to poslední dobou pozitivní. Ale tohle přece nemůžeme už v životě dopustit, aby se stalo na pražském stadionu. Je mi úplně, ale úplně jedno, jak se na mě kdo bude dívat, ale tohle je strašidelné.

Nedalo se to čekat po zápase s Gruzií a s přihlédnutím k tomu, kolik Ukrajinců v Česku žije?

To je úplně jedno, jak tohle můžeme dopustit? To budu radši hrát na prázdném stadionu než takhle.

Často se říká, že bouřlivá atmosféra může pomoct, i když se fandí soupeři…

Tohle je český nároďák a jsme v Praze. Všichni jsme viděli, jak to vypadalo. Strašné.

Jste naštvaný?

Jsem.

Vnímal jste to tedy na hřišti hodně?

Na hřišti se potom soustředíš na fotbal a nějakým způsobem se od toho oprostíš. Ale tohle ne prostě.

Co můžete udělat vy, abyste diváky zase přilákali? Je to jen o výkonech?

Je. Musíme být jiní, musíme být tým, který je atraktivní, který bude hrát lepší fotbal, bude se lépe prezentovat a bude vyhrávat. Strašně doufám, že se to změní, pak má český fotbal na to být výš. Tohle by se jinde nestalo.